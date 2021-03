Comunitățile din zona Țării Făgărașului sunt provocate pentru a participa la campania de curățenie ,,Mănușa de Aur”.

La inițiativa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului, comunitățile din zona Țării Făgărașului sunt provocate pentru a participa la campania de curățenie ,,Mănușa de Aur ’’.

În data de 17 aprilie 2021, voluntari ai administrațiilor publice locale, biserici, școli, Asociații și Fundații, ONG-uri dar nu în ultimul rând reprezentanți ai societății civile din Țara Făgărașului sunt provocați pentru a lua parte la cea mai amplă campanie de curățenie din zonă. Acțiunea va consta în curățarea/igienizarea localitățiilor din zona Țării Făgărașului, a albiilor rîurilor, a spațiilor verzi din vecinătatea localităților etc.

Campania va fi lansată luni, 29 martie 2021, pe pagina de facebook a Asociației - https://www.facebook.com/centruregional, sub forma unei provocari realizate cu ajutorul actorului Pavel Bartoș și a cântăreței Lora.

Mănușa de Aur - este o iniţiativă care are scopul de a încuraja mai multe acţiuni de acest tip, de a creşte gradul de sensibilizare cu privire la amploarea problemei pe care o reprezintă deşeurile şi de a încuraja schimbări de comportament.

Citește și Cetele digitale din Țara Făgărașului

Este bine cunoscut faptul că în fiecare an, milioane de tone de deşeuri ajung pe străzile din orașe, la marginea drumurilor și căilor ferate, în păduri, parcuri, în zone naturale protejate, în ape, pe plaje etc. Şi în fiecare an, milioane de oameni se mobilizează în zonele lor pentru a participa la acţiuni voluntare de curăţenie.

Ne alăturăm și noi eforturilor făcute de societatea civilă pentru educarea publicului larg în domeniul protecţiei şi conservării mediului în România, în special privind provocarea conştientizării importanţei colectării selective a deşeurilor.

Prin intermediul acțiunilor întreprinse, cum este și implicarea în proiectul „Mănușa de Aur", ne propunem să contribuim la o viață mai bună a comunităților locale din zona Țării Făgărașului.

Coordonatorii activității sunt Directorul Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Făgărașului – Ioana Radevici și Președintele Asociației – Ioani Florin.