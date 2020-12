Cetele digitale din Țara Făgărașului

Cetele de feciori din Țara Făgărașului, este cel mai vechi obicei de sărbători, iar anul acesta nu se va ține din cauza pandemiei.

Totuși, n-am vrut să lăsăm această tradiție în voia uitării și ne-am gândit să provocăm Cetele din Țara Făgărașului la colindat, dar online. În acest demers am fost ajutați și de actorul Săndel Pop alias Văru Săndel.



Totul a plecat de la ideea colaboratorului nostru, Valentin Fogoroș, de a redacta un regulament pentru colindat și a fi transmis cetelor, pentru a putea colinda chiar și în aceste condiții de pandemie. Totuși era imposibil de realizat acest lucru, pentru ca in Țara Făgărașului sunt peste 100 de localități și aproape peste tot se organizează an de an Ceată, iar timpul era scurt.



Așadar ne-am gândit să organizăm o provocare sub forma unui concurs, pe pagina de facebook a Asociatiei – Țara Făgărașului. Fiecare Ceată care se înscrie la concurs, conform regulamentului, trebuie să colinde, să se înregistreze și să transmită filmarea până pe 20 decembrie 2020, la adresa de e-mail a Asociatiei. Filmările calificate pentru a intra în concurs vor fi încărcate pe pagina de facebook a Asociației începând cu data de 21 decembrie si vor avea la dispoziție 4 zile pline pentru a putea fi apreciate si distribuite, acesta fiind mecanismul pentru a declara Ceata câștigătoare.

Este un concurs, deci avem și premii. Premiul constă în greutatea membrilor cetei căștigătoare în bere, până la maxim 500 de kg, premiul este sponsorizat.



Ne-am mobilizat foarte bine, iar în nici 24 de ore de la idee, concursul a fost lansat pe pagina de facebook Țara Făgărașului.

Pașii pentru înscriere la concurs sunt simpli:

- Să fie un grup format din minim 4 persoane, cu vârstă cuprinsă între 18 - 25 de ani, care au participat în anii trecuți la Ceată în vreuna din localitățile Țării Făgărașului.

- Toți membrii Cetei trebuie să poarte costum popular complet și reprezentativ.

- Să interpreteze o colindă tipică localității reprezentate, care va fi filmată și transmisă pe adresa de e-mail tara.fagarasului@yahoo.com până la data de 20 decembrie 2020, inclusiv. Înregistrarea nu trebuie sa depașească 5 minute.



Concursul Cetelor digitale este organizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Făgărașului. Echipa care s-a ocupat efectiv de implementarea acestui proiect este formată din 3 membri, Mihai Bârsan consultant voluntar al Asociatiei, Valentin Fogoroș colaborator voluntar al Asociașiei și Ioana Radevic Director executiv al Asociației.



Ioana Radevic – Director executiv A.D.I. – Țara Făgărașului