Predomină vremea frumoasă, însă în primele ore ale zilei este ceață în sudul, estul și centrul țării. Vântul se intensifică în Banat, pe unde se pot atinge viteze de peste 80 km/h, dar va avea intensificări și în zonele de munte.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu soare și un vânt puțin mai activ. Temperaturile mai ridicate decât marți vor ajunge la 24 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai încălzește puțin și se ating 21 de grade. Nu sunt anunțate ploi; norii apar doar trecător, însă acum dimineața este ceață în unele zone.

În nordul Moldovei și în Bucovina avem vreme foarte frumoasă după ce se risipește ceața matinală. Temperaturile cresc ușor și vor fi cuprinse între 15 grade la Suceava și Piatra-Neamț și 19 grade la Iași.

Vremea în Transilvania

Vreme plăcută și temperaturi în creștere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. După prânz se vor înregistra 23 de grade la Satu Mare și Baia Mare și nu sunt alte fenomene care să strice ziua.

Se mai încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge la 26 de grade. Avem o zi cu soare, însă vântul va agita atmosfera, cu rafale de 50...70 km/h, iar izolat se pot depăși 80 km/h.

În Transilvania, acum dimineața este ceață în unele zone, dar mai târziu se arată soarele și predomină vremea frumoasă. Vântul se intensifică la munte, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 22 de grade la Târgu Mureș.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță o zi cu soare și atmosferă plăcută, însă și pe aici este ceață pe la câmpie în primele ore ale zilei. După prânz vor fi cel mult 23 de grade la Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu.

Și în ținuturile sudice avem ceață dimineața și vreme frumoasă peste zi. Maximele mai ridicate decât marți vor ajunge la 23 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București rămânem cu vremea caldă și frumoasă. Vântul va fi puțin mai activ și după prânz se vor înregistra în jur de 22 de grade.

Joi vremea rămâne caldă. Se ating 21 de grade la amiază, dar se înnorează și o să plouă temporar.

Vineri se răcește, iar maxima se oprește la 16 grade. Avem o zi cam mohorâtă și, din când în când, o să plouă slab.

Sâmbătă cerul rămâne acoperit de nori și cresc șansele de ploaie. Se mai încălzește puțin, iar maxima va ajunge la 18 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 9 grade.

Vremea la munte

La munte, temperaturile continuă să crească și va predomina vremea frumoasă. Vântul se intensifică în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, pe unde vor fi rafale de 50...70 km/h și, izolat, de 80 km/h.

Joi se răcește și ploile se extind în majoritatea masivelor. Pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar la altitudini mari se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Tot în zonele înalte, vântul o să bată tare, cu 90 km/h.

Vineri se mai răcește puțin. Mai vin ceva ploi, în special în masivele sudice și estice, iar temperaturile se apropie de normal.

Sâmbătă vor fi înnorări și ploi în Carpații Meridionali și Orientali, iar la altitudini mari apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.