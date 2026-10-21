Locuri care par perfecte în timpul unei vacanțe pot deveni insuportabile atunci când locuitorii se lovesc de realități cotidiene precum chiria, nivelul salariilor, birocrația, transportul, serviciile medicale, vremea și cheltuielile zilnice.

În acest context, Bucureștiul se află pe podiumul unui clasament al orașelor în care nu este recomandată mutarea.

În locul Capitalei, experții recomandă relocarea într-un alt oraș din România, considerat mai potrivit pentru o viață de lungă durată.

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