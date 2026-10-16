Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când. S-ar putea să picure în Bărăgan, iar vântul o să bată ceva mai tare. Va atinge viteze de 45 km/h. Temperaturile se mențin sub normal și vor fi cel mult 16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea rămâne rece pentru această perioadă. O să plouă puțin și în această zonă. Vedem și soarele printre nori, dar maximele nu reușesc să treacă de 15...16 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie mai frig decât ar fi normal. Se mai adună norii și vor aduce ploi slabe, trecătoare și chiar ninsori în zonele înalte de munte. Vântul o să fie destul de activ. O să bată cu 40...45 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă schimbătoare, înnorări, condiții de ploaie și temperaturi sub valorile normale. Maximele se opresc la 16 grade, iar la noapte vor fi 5...6 grade.

Norii apar și în ținuturile vestice, dar pe aici șansele de ploaie sunt foarte reduse. Nu lipsesc perioadele cu soare, însă temperaturile rămân modeste. Vor fi cel mult 15 grade.

În Transilvania avem o zi cam rece, mai ales în depresiuni. Mai apar și câteva ploi trecătoare, iar în zonele montane înalte acestea se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul suflă mai tare pe creste.

În Oltenia găsim cele mai ridicate valori din țară, de 18 grade, care se vor înregistra în sud-vestul acestei provincii. O să plouă puțin și aici, dar nu peste tot, iar după lăsarea nopții s-ar putea să fie ceață pe la câmpie.

Și în sudul țării se adună norii și se mențin condițiile de ploaie. Nu lipsesc perioadele însorite. Vântul este destul de liniștit, iar temperaturile rămân scăzute pentru acest moment al anului.

Vremea în București, 16 octombrie

În București e posibil să picure trecător, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Vremea se menține rece pentru această perioadă. Maxima se oprește pe la 16 grade. La noapte apar ceva condiții de ceață și temperatura coboară până la 4...5 grade.

Și la munte o să fie mai frig decât ar trebui. O să plouă în majoritatea masivelor, dar vor fi ploi destul de slabe. La altitudini de peste 1500 de metri o să cadă lapoviță sau o să ningă și se pot depune 5 centimetri de zăpadă.