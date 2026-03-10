Avem cer senin în multe zone și un vânt mai insistent în Moldova, în sudul Banatului și în Carpații Meridionali.

În Dobrogea și Bărăgan s-a lăsat ceața la începutul zilei, iar până la ora 09:00 toată provincia se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. Amiaza ar trebui să aducă soare, vreme bună și temperaturi de până la 15 grade. În cazul în care ceața de dimineață persistă mai multe ore, e posibil să nu se atingă valorile prognozate.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, după ce se ridică ceața matinală urmează o zi superbă, cu cer senin și maxime peste normalul perioadei. La amiază termometrele vor indica în jur de 15 grade. În zona Moldovei vântul are unele intensificări.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem aproape aceeași situație. Cerul rămâne curat toată ziua, iar după prânz temperaturile urcă până la 17 grade. Vântul se întețește și poate atinge viteze de 50 de km/h.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme frumoasă. E drept că pe-aici apar câțiva nori, însă nu vorbim deloc de precipitații. Maximele se mențin la valori peste normalul perioadei și ajung la 17 grade pe la Satu Mare.

Cel mai cald o să fie, însă, în ținuturile vestice, pe unde se vor înregistra în jur de 18 grade. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, însă vântul bate tare în sudul Banatului, cu rafale de până la 70 de km/h.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar la amiază se ating 12 grade la Miercurea Ciuc și 17 grade la Alba Iulia. Avem cer senin în aproape toată regiunea și un vânt mai insistent în zona Meridionalilor. Pe creste atinge viteze de 80 de km/h.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță o zi frumoasă, cu temperaturi peste mediile perioadei. Vântul are unele intensificări și în această zonă, iar după prânz maximele ajung pe la 15 grade.

În ținuturile sudice se înseninează, vântul adie plăcut și nu mai avem parte de alte fenomene care să ne strice ziua. La amiază se face cald pentru acest moment al anului și se ating 17 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Vântul va fi activ, iar după prânz se ating 14 grade.

Cam la fel va fi și miercuri: cer senin și o maximă de 13 grade în miezul zilei. Peste noapte e posibil să apară ceața.

Joi avem condiții de ceață dimineață. Apoi iese soarele, vântul abia se simte, iar temperatura ajunge la 12 grade după prânz.

Vineri se încălzește și se vor înregistra în jur de 16 grade. În primele ore s-ar putea să fie ceață, dar amiaza aduce soare și vreme bună.

Vremea la munte

La munte găsim vreme frumoasă și caldă pentru data din calendar. Avem atmosferă însorită în toate masivele și un vânt mai insistent în zona Meridionalilor. Pe creste vor fi rafale de 80 de km/h.

Miercuri se domolește vântul și se anunță o zi frumoasă în toată zona montană. Norii apar sporadic, iar temperaturile din stațiuni rămân ridicate.

Joi se înnorează în Carpații Occidentali, dar nu vorbim de precipitații. În celelalte masive avem încă o zi frumoasă și caldă pentru această perioadă.

Vineri soarele strălucește în toată zona montană. Se simte puțin și vântul, iar temperaturile se mențin la valori peste normalul perioadei.