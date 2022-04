Vremea astăzi, 12 aprilie. Săptămâna începe cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere

Getty

Vremea astăzi, 12 aprilie 2022. Săptămâna începe cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere. Nopțile și diminețile, rămân însă destul de reci și vor aduce bruma în unele zone din țară.

Vremea pe regiuni



Vremea rămâne rece și astăzi, deși temperaturile cresc față de ieri. În jumătatea nord-estică a țării apar câteva ploi slabe. În rest domină timp frumos. Maximele pleacă de la 7-8 grade în depresiuni și ating 18-19 grade în zona Olteniei.

În Dobrogea și în Bărăgan apar ceva înnorări și e posibil să picure trecător. În ansamblu avem vreme bună și temperaturi mai ridicate decât ieri. Chiar și așa va fi mai frig decât ar trebui și se vor înregistra cel mult 15-16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim atmosfera schimbătoare, câteva ploi de scurtă durată și un vânt destul de insistent. Se mai încălzește un pic față de ieri, dar temperaturile se mențin sub valorile normale la această dată.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem vreme mai rece decât ar trebui, îndeosebi la începutul zilei. O să plouă puțin și aici. Se întețește vântul, iar maximele se opresc pe la 12-13 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile rămân modeste, iar dimineața și noaptea este chiar frig și se produce bruma. Peste zi apar câțiva nori de ploaie prin Transilvania și maximele nu trec de 11 grade.

În vestul țării ne-așteaptă o zi destul de plăcută, cu temperaturi în creștere față de ieri, dar încă sub valorile normale. Norii apar destul de rar și se ating 14-15 grade după prânz.

Se mai încălzește puțin și în Transilvania, dar asta după o dimineață foarte rece, îndeosebi în depresiuni. Vântul are intensificări trecătoare, iar în estul provinciei vin câteva ploi slabe. La noapte temperaturile coboară sub zero grade și o să fie din nou brumă.

În Oltenia ne-așteaptă o zi mai caldă decât ieri, cu cer mai mult senin, vânt domol și 18-19 grade în vestul provinciei.

Se mai încălzește puțin și în ținuturile sudice și temperaturile urcă până la 17 grade în Lunca Dunării. În estul Munteniei apar ceva condiții de ploaie. În rest ne-așteaptă o zi destul de însorită.



Vremea în București



În București, avem atmosferă schimbătoare, înnorări, poate și o ploaie de scurtă durată. Se face mai cald decât ieri și temperatura urcă pană la 16-17 de grade. La noapte se înseninează, dar se lasă din nou frigul și se ating zero grade la margine orașului.



Vremea la munte



La munte găsim vreme mult mai rece decât ar fi normal la această dată. În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali o să cadă un pic de lapoviță și ninsoare. În celelalte masive, atmosfera se menține însorită toatã ziua și vântul suflă mai tare pe creste.



Vremea în următoarele zile



Vremea în București

În București, astăzi avem o dimineață rece, dar pe la amiază se face mai cald decât ieri. Maxima ajunge pe la 17 grade, se înnorează din când în când și e posibil să plouă. La noapte se înseninează și vor fi zero grade la marginea orașului.

Ziua de mâine ne-aduce vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un pic de vânt. Temperatura urcă până la 18 grade, o valoare potrivită pentru data din calendar.

Joi se face mai cald decât ar fi normal. Se ating 21 de grade, domină atmosfera însorită și vântul adie plăcut. În noaptea următoare vor fi 6-7 grade.

Vineri se încălzește și mai tare. O să avem soare, vreme bună și 24 de grade pe la amiază. După lăsarea nopții se adună norii și cresc șansele de ploaie.

Vremea la munte

La munte, astăzi găsim vreme mult mai rece decât ar fi normal. În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, o să cadă un pic de lapoviță sau ninsoare. În rest, avem vreme frumoasa și un vânt mai intens la altitudini mari.

Și mâine o să fie cam frig, deși temperaturile cresc față de astăzi. Nu vorbim deloc despre precipitații, dar în zona înaltă din Meridionali și Carpații de Curbură vântul suflă mai tare, cu 55-65 KM/h.

Vreme frumoasă avem și joi. Se mai încălzește puțin, însă dimineața atmosfera rămâne destul de rece. În noaptea de joi spre vineri, în masivele nordice, se adună norii de ploaie.

Vineri avem vreme caldă pentru mijlocul lunii aprilie. După-amiază se înnorează și apar ceva averse, iar noaptea o să plouă mai mult în Carpații Orientali și Meridionali.