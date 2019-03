Vremea 26 martie 2019. Temperaturile scad sub pragul îngheţului chiar şi în Capitală

iStock

Astăzi asistăm la o cădere bruscă a temperaturilor şi la un nou episod ploios. Doar în vest se arată soarele... Maximele vor fi de la 6 la 16 grade.

Vremea în fiecare regiune a ţării

Vedem cum va arăta vremea în fiecare regiune şi începem cu Bărăganul şi Dobrogea. Vremea se schimbă tranşant. Ieri a fost soare şi s-au înregistrat chiar 24 de grade în Lunca Dunării. Azi o să plouă şi să sufle vântul. Răcirea este una percutanta.

Şi mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei, se anunţă vreme închisă, cu ploi, vânt şi temperaturi modeste.

În nordul Moldovei şi în Bucovina avem cer noros şi ploi temporare, maximele pierd vreo zece grade, aşa că atmosferă va fi tare neplăcută. La noapte vine lapoviţă în nordul provinciei.

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş, vremea se modifica imperceptibil. Aici norii se înmulţesc şi temperaturile pierd vreo două-trei grade faţă de ieri. La noapte apare bruma în zonă.

În ţinuturile vestice se răceşte simţitor, însă ploile trec şi o să vedem soarele. Maximele sunt în scădere cu vreo patru grade.

În Transilvania o să plouă. Se răceşte şi aici, iar pe la munte apar ninsorile. La noapte sunt condiţii de brumă.

În Oltenia găsim vreme schimbătoare spre urâtă, norii persistă şi va picura sporadic. La noapte mai aşteptăm ceva ploi.

Şi în sudul ţării se strică vremea. Norii persistă, vântul are ceva răbufniri, iar ploile apar temporar. Temperaturile scad cu vreo zece grade şi aici.

În Bucureşti, se răceşte tranşant şi o să avem cel mult 11 grade în termometre. Norii vor persista, va picura din când în când, iar vântul va spori senzaţia de frig. Presiunea atmosferică va creşte.



La munte, temperaturile scad spre normal, însă în Meridionali şi Orientali aşteptăm ceva ninsoare. Vântul va avea răbufniri frecvente, iar în staţiuni se ating cu greu 4-5 grade.

Vreema în următoarele 3 zile

Şi mâine va fi frig, dar norii de ploaie se retrag către sud. În nord-est va fi lapoviţă, iar la munte mai apar ceva fulguieli. Vântul va sufla cu putere la munte şi prin est, presiunea atmosferică va continua să crească, iar maximele ajung cu greu la 15 grade.

Joi, rămânem cu aceleaşi temperaturi, soarele apare printre nori, iar în jumătatea nord-estică vor fi ploi la câmpie, dar ceva ninsori pe la munte.

Vineri, temperaturile urcă lejer, însă rămân modeste pentru acest moment al anului. Norii se răresc, vântul rămâne activ, iar nopţile se anunţă destul de reci, în ansamblu şi bruma apare în multe zone.

Şi în Bucureşti o să avem zile mai reci. Mâine avem vreme schimbătoare, mai pot veni câţiva stropi, dar vedem şi soarele temporar. Vântul rămâne activ, barometrele vor arăta o tendinţă crescătoare, iar mâine noapte va fi foarte frig la marginea oraşului: sub zero grade. Şi joi va fi cam răcoare, însă norii se mai împrăştie. Maxima coboară spre 10 grade, iar minima va fi pe la zero grade. Vineri prindem aceleaşi condiţii: nori puţini, vânt activ şi maxime cam modeste...

La munte, ziua de astăzi aduce temperaturile la normal. Mâine se mai răceşte puţin, dar ninsorile se răresc considerabil. Vedem soarele în multe masive şi vântul va sufla cu putere pe creste. Şi ziua de joi va fi cam rece, iar în zona Orientalilor o să mai fulguiască. Vineri se încălzeşte uşor, vântul împrăştie norii şi prindem vreme bună, în ansamblu.

