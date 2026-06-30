Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

În prima săptămână, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în toată țara, cu abateri mai accentuate în regiunile nordice și nord-estice.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în vestul și sudul țării, precum și local în regiunile centrale. În restul teritoriului, cantitățile de ploaie vor fi sub normalul perioadei.

Săptămâna 6 – 13 iulie

În a doua săptămână, temperaturile medii vor reveni în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În schimb, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 13 – 20 iulie

În intervalul 13–20 iulie, meteorologii estimează temperaturi peste normal în întreaga țară, cu cele mai mari abateri în vest, nord-vest și centru.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, ceea ce indică o perioadă mai secetoasă.

Săptămâna 20 – 27 iulie

În ultima săptămână analizată, temperaturile vor rămâne peste cele normale în toate regiunile, cu valori mai ridicate în vestul și centrul țării.

Și în această perioadă, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a României, mai ales în regiunile intracarpatice.