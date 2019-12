ANM a emis o alertă de vreme rea. Care sunt județele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineață noi atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe din țară.

Potrivit meteorologilor,10 județe se află sub avertizarea de cod galben de la ora 05:00 până la ora 08:00.



Fenomene meteorologice asteptate: local ceață ce reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m.

Județe vizate:



Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Argeş: Pitești, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Leordeni, Bârla, Bogați, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Mărăcineni, Stolnici, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroși, Uda, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Cuca, Săpata, Drăganu, Teiu, Ciomăgești, Râca;

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Gherăseni, Săhăteni, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Largu, Florica;

Județul Prahova: Ploiești, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Păulești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Tinosu, Gura Vadului, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Olari;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Teleorman;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Ludești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

