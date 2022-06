„Sistemul de învățământ românesc trebuie să învețe să vândă educația.” Cum ținem pasul cu mințile copiilor nativi digitali?

Care sunt alternativele?

Aplicații de comunicare și management pentru educație în care se pot transmite mesaje sub formă de alerte, imagini și informații. Părinții, profesorii și elevii pot avea un cont separat.

Evelina Necula este co-fondatoarea aplicației „Kinderpedia” și invitata Roxanei Hulpe la „Viitor cu Clasă”. „Kinderpedia” este o aplicație digitală care a transformat ideea de orar ori catalog pe hârtie și nenumărate grupuri de WhatsApp în ceva modern.

Evelina Necula: „Să spun că cea mai mare parte a școlilor și grădinițelor care utilizează aplicația noastră, nu mai au grupuri de WhatsApp. Și cele care le-au păstrat ca o reminiscență a unui trecut al comunicării, le folosesc mai degrabă pentru diverse situații urgente în care se tem ei, pentru că mai avem, iată, această teamă de a nu rata nimic important, că nu s-ar vedea lucrurile la timp. Pe „Kinderpedia” există toate push notifications necesare, astfel încât să nu trebuiască să mai existe grupuri de WhatsApp nici măcar pentru urgențe, fiindcă dacă ceva trebuie transmis urgent există mesaje rapide care pot fi transmise inclusiv sub formă de SMS.”

Aplicația funcționează în 17 țări și în peste două mii de școli chiar și din România. Include funcționalități complete de management al clasei: orar, catalog, carnet de note, modul de teme, distribuție documente (foi matricole), predare video la distanță. Pentru ca toate conturile profesorilor, părinților și elevilor să fie sigure, „Kinderpedia” este găzduită în siguranță în cloud, pe AWS, este multi-language și multi-currency. Aplicația este disponibilă atât în IOS cât și Android, cu o variantă de bază care poate fi descărcată gratuit.



Roxana Hulpe: Părinții vor să se asigure că nu pierd nimic, nu ratează nimic, folosind în continuare grupurile de WhatsApp. Care ar fi temerile în ceea ce privește aplicația și tehnologia din partea adulților? Care ar fi minusurile?

Evelina Necula: „Cred că ceea ce îi preocupă pe părinți, ca și pe noi toți atunci când ne referim la un instrument nou, este că au încă ceva în plus de făcut. Că trebuie să gestioneze încă un canal de comunicare. Pentru asta noi am construit și punem la dispoziția școlilor și a grădinițelor niște tutoriale foarte drăguțe și explicite prin care ei pot să vadă în doar 6 minute tot ce face aplicația în cât să înțeleagă de la început că nu este nici complicată, că este o aplicație care le asigură și nivelul de securitate și că informațiile transmise în ea sunt receptate exclusiv de cei cărora le sunt adresate. În cazul celor transmise de către profesori, este vorba de elevi sau de părinți ai clasei respective. Deci odată ce depășesc bariera aceasta digitală, că e un tool nou și trebuie să-l descopere și să-l gestioneze și pe acesta, dar și rezerva că informațiile acelea poate ajung în altă parte. Lucrurile merg foarte ușor, iar noi lucrurile acestea le transmitem cu ușurință și transparente la început pentru că suntem o aplicație care lucrează în cloud și lucrăm cu EWS și am pus chiar în centrul preocupărilor noastre, încă de la început de când am construit Kinderpedia, componenta aceasta de securitate.”

Roxana Hulpe: Unii profesori nu știu să vândă educație, la fel și părinții, că sunt vinovați în egală măsură. Și inclusiv după pandemie am observat că sunt foarte reticenți la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Vorbesc de o parte dintre profesori, nu de toți. De ce? Tocmai pentru că avem de gestionat încă ceva în plus?

Evelina Necula: „Cred că și profesorii și părinții care văd tehnologia astăzi ca pe o amenințare o fac în urma unei experiențe nefericite pe care au avut-o în pandemie, pentru că nu toată lumea a avut parte în pandemie de o școală online care să fie cu adevărat neproblematică măcar, ca să nu spunem să fie așa de antrenantă și de fascinantă cum vorbim noi astăzi despre tehnologie că ar trebui să fie. Ce spunem noi în fiecare zi și cred că e un mesaj care ar trebui să ajungă la urechile oricărui profesor și ale oricărui părinte e că avem în educația digitală un pic mai mult sau mult mai mult decât în școala online. Educația digitală este o filosofie în care aducem tehnologia în sprijinul educației în toate formele ei. Și atunci când ea este percepută ca ceva care vine să împuternicească profesorul, nu vine să-l streseze mai tare, să-l împovăreze. Cred că asta poate să încurajeze. La fel și de partea părintelui, dacă percepe tehnologia ca pe o fereastră deschisă către activitatea de la școală și poate chiar către viitorul, către perspectivele de viitor ale propriului copil, asta poate să-i dea speranță și încredere.”

La finalul anului școlar, profesorii pot gândi o strategie pentru învățare, chiar și în vacanță, pentru copii cu ajutorul aplicației.

Evelina Necula: „Într-adevăr, vacanța este destul de lungă și o vacanță lungă în care deconectarea se produce complet de actul educațional, poate să aducă cu sine și eventuale pierderi. Știu de pe vremea mea de elev că aveam volume întregi de parcurs în vacanță, noi sugerăm altceva. Sugerăm să folosească tehnologia și aici. Modulul de teme, de exemplu. Unde temele nu se transmit doar în timp real, se pot și programa. Poate să fie un loc unde fiecare profesor să-și creeze un mic calendar de activitați altfel, pentru vacanță. Microlearning, putem să-i spunem. Unde să trimită provocări de 3-5 minute elevilor la care să ofere, desigur, un termen în care aceștia în timp lor și chiar cu mai multă flexibilitate decât poate în rigorile actului educațional de la clasă să răspundă și să ofere diverse alternative. Și pentru părinți se pot transmite astfel de provocări, pentru că ne uităm și la preșcolari și mulți dintre ei au și ei vacanță în perioada aceasta și cred că este foarte important ca părinții să știe unde sunt ai lor copii din punct de vedere educațional și cum ar putea să-i sprijine mai ales pe perioada vacanței creând diverse experiențe pentru ei, expunându-i la diverse oportunități de învățare.”

Roxana Hulpe: Și părintele poate face asta pe aplicație?

Evelina Necula: „Sigur că da. În aplicația de părinte, el poate să primească de la educator ca un soi de temă. Săptămâna aceasta vă invităm să descoperiți și să fotografiați și să trimiteți înapoi, patru forme ale apei, de exemplu. Și ei pot să caute în excursie sau în plimbările lor prin parcuri în ce forme se răgăsește apa. Fie că e forma de forme de agregare, fie că e vorba de forme de prezentare a acesteia.”