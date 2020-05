Vama Veche își primește primii turiști, dar terasele rămân închise

Pe litoral a plouat în prima parte a zilei, însă cei care au vrut să vadă marea au prins mai târziu și câteva raze de soare. La Vama Veche, vizitatorii s-au plimbat pe plajă și s-au bucurat în voie de vederea mării.

În lipsa teraselor, Vama Veche și-a primit puținii oaspeți cu ce are mai bun: peisajul superb și briza revigorantă a marii.

Femeie: „Mă simt foarte bine, mă bucur de aerul de aici, de briză și de tot.”

Reporter: „Mai aveți puțin și vine ploaia, ce o să faceți?”

Femeie: „Nu este așa de speriat, după cum vedeți sunt echipată, mai sunt și umbrele, e ok.”

Reporter: „De ce ai ales Vama Veche?”

Bărbat: „Mi s-a oferit oportunitatea asta, m-a invitat cineva are un apartament liber în Mangalia și am zis de ce nu. În plus am venit cu mama”.

Câțiva tineri au vrut să își sarbatoareasca prietenul pe plajă.

Bărbat: „Nu dansează nimeni? Nu așa mergem noi .. are mască nu are mască”.

Bărbat: „Ce cadou ai primit? Marea, suficient!”

Primele rezervări la pensiunile din Vama Veche s-au făcut pentru weekendul următor.