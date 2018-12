Târgul de Crăciun din Sibiu, pe model bavarez, atrage turiști din Canada, SUA sau Japonia

Spectaculosul Târg de Crăciun din Sibiu a reuşit să resusciteze în ultimii ani turismul de iarnă din zonă.

Numărul de turişti a crescut cu 400 la sută în ultimii 7 ani, iar cifrele sunt în urcare. Reţeta succesului conţine decoruri de bun gust, comercianţi selectaţi cu atenţie, în special din rândul creatorilor români, şi o promovare continuă, care ajunge şi la turiştii străini.

De 12 ani, Târgul de Crăciun din Sibiu adună turişti străini şi români de la jumătatea lui noiembrie până la incepului noului an. Decorat subtil cu elemente specifice sărbătorii şi luminat cu bun gust, târgul e inspirat din cele bavareze. Modelul importat s-a potrivit mănuşă oraşului săsesc.

Dacă în 2010 turiştii rezervau în această perioadă 25 de mii de nopţi de cazare, 7 ani mai târziu numărul a ajuns la 100.000. O creştere spectaculoasă de 400%.

De nevoie a apărut o nouă afacere a localnicilor: cea a apartamentelor închiriate. Preţul pentru o noapte de weekend ajunge aici la 150 de euro, iar în timpul săptămânii nu coboară sub 70 de euro.

Târgul s-a extins de la 40 de căsuţe de lemn, la 110. Expozanţii aduc aici produse de sezon - dulciuri, afumături, conserve şi cadouri - cele mai multe făcute de mână, produse autentice şi cât mai puţin făcute în China. Producătorii sunt selectaţi încă din primăvară.

Turiştii atraşi de târg nu pleacă niciodată dezamăgiţi de aici.

Manager târg: ”Sunt turişti de foarte departe: Rusia, Canada, SUA, Japonia. Am reuşit să fim prezenţi în reviste in flight din diverse companii de zbor, în fiecare an. Şi dă roade."

În zonă sunt şi alte puncte de atracție: Cabana Bâlea şi staţiunea Păltiniş.