Dăncilă, atac la Ciolacu: "PSD a ratat intrarea în turul 2 al prezidenţialelor pentru că nu a avut candidat"

”A fost artizanul celui mai mare eşec politic al Partidului Social Democrat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, pentru că nu a avut candidat! Marcel Ciolacu putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă! Iar ceea ce s-a întâmplat acum ne arată tuturor că am dreptate! Când am candidat, în 2019, împotriva preşedintelui în funcţie, nu mai eram prim-ministru, iar mulţi preşedinţi din organizaţiile de partid, la ordinul lui Ciolacu, m-au trădat şi au făcut campanie împotriva mea! Cu toate acestea, am obţinut 2.051.275 de voturi în turul 1, am intrat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale la mare diferenţă de următorul candidat, mult peste ce a obţinut Ciolacu acum - 1.769.419 voturi! Am fost denigrată, s-au plătit articole împotriva mea din propriul partid, dar nu au existat niciodată acuzaţii de corupţie”, a ascris, pe Facebook, Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că "această situație greu de imaginat" a fost generată de ”slaba pregătire, minciunile, lipsa de asumare, guvernarea proastă, condamnarea la sărăcie, legăturile cu persoane cu posibile probleme penale, încurajarea linguşitorilor din preajmă şi aroganţa liderului PSD”.

Ciolacu și-a depus demisia de la șefia PSD

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, la sediul partidului, că i-a predat secretarului general al social-democraților demisia şi că este un gest unilateral.

"O să rămân alături de colegii mei până, duminică, la alegeri", a mai spus el.

