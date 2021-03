Sinaia, perfectă pentru sporturile de iarnă şi în această perioadă. Sezonul s-ar putea închide la 1 mai

Chiar dacă sezonul de schi e pe final și în calendar este primavară, trebuie să știți că la altitudini înalte încă este zăpadă din belșug. Așa că iubitorii sporturilor de iarnă se orientează în această perioadă către stațiunile unde se mai poate schia.

Foarte apreciată este Sinaia, mai ales pentru pârtiile de la Cota 2000, dar și pentru priveliștea spectaculoasă oferită de platoul Bucegi. Iar reprezentanţii primăriei spun că se va putea schia chiar şi în aprilie.

27 de kilometri de pârtii - atât însumează domeniul Schiabil Sinaia. Sunt in total 16 pârtii omologate, dar acum se schiază doar pe 6 dintre ele, la cota 2000, unde condițiile sunt prielnice, căci stratul de zăpada măsoară 4 metri.

În cea mai înaltă zonă a domeniului schiabil Sinaia, la 2 mii de metri, zăpada se menține până primăvara târziu datorita temperaturilor scăzute. In dreapta pârtia Valea Dorului, aici, in stânga pârtia Valea Soarelui. Ne bucuram așadar de schi in luna martie pentru ca altitudinea mare ne permite asta. Și dacă aveți parte de o zi senina pe măsura ce coborâți puteți privi crestele munților.

Iubitorii sporturilor de iarna vin din toate colțurile țării. "E locul unde efectiv te rupi de oraș. Aici nu e Sinaia aici sunt Bucegii. E sentimentul asta de libertate, zăpadă, cer, soare, nici nu ai cum sa fii decât cu zâmbetul pe buze toată ziua. Parinții ar trebui sa și aducă copiii de mici, că după o vârstă intervine frica. Dacă incepi de mic îți intră in sânge. Iar sentimentul este incomparabil. E libertate.”

Multi parca au redescoperit staţiunile de la noi, odata cu pandemia. Tot la cota 2000, este si raiul celor care practica snow-kitingul, un sport de iarna in care este folosita puterea zmeului pentru a aluneca pe zapada. Practic e ca si cum ai zbura deasupra tuturor.

Andrei Damian instructor snow-kiting: "Poți merge de pe o creastă pe alta, poți să vezi priveliști extraordinare, poți să ajungi in zone in care cu piciorul sau altfel nu poți ajunge. Ai nevoie de vânt - și clar sa fie o zi cu zăpada.”

Marian Panait, City Manager Sinaia: "Şi în acest an suntem staţiunea care închide sezonul de iarnă. Se va schia, apreciem noi, până la 1 mai."

Iar după o zi pe munte vă puteţi odihni la cota 1600, la singura cabana ridicată aici, în mijlocul pădurii. Înconjurată de brazi, este refugiul ideal. Are o o capacitate maximă de 12 persoane, jacuzzi, centru spa, saună umedă, sauna uscată.

Liniște și aer curat: dacă asta căutați, la numai câțiva pași de cabana este amenajat un loc superb, în inima pădurii, de unde puteți admira peisajul spectaculos către Munții Baiului.

Cabana se închiriază numai integral. De aici puteţi porni în drumeţii către Piatra Arsă sau Babele, pentru că este locul din care aveţi acces către tot platoul Bucegilor.