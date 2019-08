Românii care lasă litoralul pentru stațiunile balneo-climaterice. Cât costă cazarea

În saţiunile balneo-climaterice s-au făcut investiţii, astfel încât nu mai sunt demult simple locuri de tratament pentru vârstnici sau bolnavi.

Unele s-au transformat în adevărate centre de distracţie, unde turiştii au parte, pe lângă saună şi masaj, de tot felul de activităţi antrenante, precum concursuri de dans sau petreceri tematice.

Într-un complex din Băile Felix miercuri a fost organizat un concurs de dans.

Concurentă: „Super, atmosferă plăcută, curată.”

Participantă: „Mai mult decât minunat. E cel mai bun tratament: berea pentru rinichi şi micii pentru orice.”

Cristian Tăutu, PR-ul unui complex balnear: „Doar în luna august vom avea peste 370 de activităţi de animaţie, distracţie atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, petreceri cu spumă, cu animatori, cu DJ şi aşa mai departe."

Turiştii participă zilnic la petreceri cu spumă, iar pentru cei care îşi doresc să facă mai multă mişcare sunt organziate sesiuni de aqua zumba, o combinaţie între dans şi gimnastică în apă.

Cuplu: „Extraordinară atmosferă, super. Totu-i excelent. Şi la tratament şi la distracţie am venit.”

Staţiunea este ocupată în întregime, iar cazarea cu meniu complet începe de la 230 de lei de persoană.

Mulţi români s-au reorientat către Praid. Pe lângă vestita salină, găsesc aici şi cel mai mare ştrand cu apă sărată din ţară. Ca o noutate, de două ori pe săptămână se poate face baie şi la lumina lunii.

Turist: „Aici, în Praid, în zona de ştrand sunt mai mulţi tineri. Noi am vrea să stăm şi seara. E super ok să fie şi seara.”

Aici o familie cu patru copii cheltuie şi o mie de euro pentru un sejur de zece zile.

Turistă: „E frumos, e pentru prima oară şi am venit special pentru copii. Ce am văzut noi e ok, este mai scump, dar frumos.”

Bokor Sandor, primar Praid: „40 la sută vin pentru tratament, 60 la sută vin pentru turism. Ştrandul salinei Praid este într un sezon de vară de peste 80-90.000 de turişti.”

În centrul de relaxare din Praid s-au investit până acum 3 milioane de euro.

