Românii care au rezervate vacanțe în insula grecească Rodos riscă să le piardă. Cum își pot recupera turiștii banii

În multe contracte nu sunt trecute clauze care le-ar permite să îi primească înapoi, ori să își reprogrameze vacanța. Avocații spun că în situații critice, cum este și cea din insula Rodos, turiștii își pot recupera banii.

Bogdan și-a anulat concediul în insula Rodos după ce a văzut ce se întâmplă acolo. Deși a aflat că la hotelul la care ar fi fost cazat nu există nici curent, reprezentanții agenției cu care a încheiat contractul i-au spus că nu sunt probleme.

Bogdan, turist: „Ne-au spus că nu există niciun pericol în insulă, că sunt exagerări și că nu am dreptul la restituire sau la o alternativă din partea lor, deși în contract specifică că am acest drept dacă există un pericol al locației sau în aproprierea locației. Părerea lor e că nu există niciun pericol în Rodos. Problema nu este numai cu focul. Ok, ajung acolo, dar ce fac fără curent și fără apă?”.

Chris Haslam, jurnalist Times: „Doar pe insula Rhodos 45 de hoteluri și șapte resorturi sunt acum inaccesibile. Chiar dacă nu au ars efectiv, nu mai au utilități, nici curent, nici apă și nici nu se știe când se va relua alimentarea”.

Agențiile de turism nu anulează vacanțele pentru că autoritățile elene nu au anunțat o stare de urgență. Aeroportul este deschis, iar multe hoteluri își continuă activitatea.

Alin Burcea, președintele unei agenții de turism: „Toate hotelurile sunt verificate și dacă se întâmplă ca un hotel să aibă probleme, turiștii sunt mutați în zona de Nord, unde lucrurile se întâmplă în acest moment absolut normal”.

Totuși, situația se schimbă de la o oră la alta. Cristina și-a schimbat biletul de întoarcere spre casă la numai două zile după ce a ajuns în vacanță și asta pentru că focul a ajuns aproape de ea. Hotelul a fost evacuat, dar agenția nu a ajutat-o să revină în țară.

Cristina, turistă: „Nici un moment în toată vacanța. Cred că o singură dată ne-au sunat când rezolvasem deja cu schimbarea zborului. Efectiv nu avem nici o reacție din partea lor vizavi de ce ni s-a întâmplat”.

Pe baza asigurărilor date de agenții și de frică să nu piardă banii, mai sunt români care pleacă și acum spre Rhodos.

Tânără: „Sper să nu ajungă pe acolo incendiul. Ne întoarcem, nu ar fi o problemă, dar, cum ziceam, sperăm să ne returneze banii”.

Turist: „Agenția de turism ne-a garantat că totul o să fie în regulă și nu se întâmplă nimic și banii nu îi mai puteam recupera”.

Ministerul Turismului le recomandă să verifice întotdeauna care este situația în zona în care vor să călătorească.

Radu Oprea, ministrul Turismului: „În Grecia și în toate zonele de interes pentru turiștii români monitorizăm foarte atent toate agențiile de turism din România să vedem că se încadrează în această zonă de servicii corecte în conformitate cu legea și de garanții”.

Cum își pot recupera turiștii banii

Avocații spun că dacă turiștii vor să își mai recupereze banii este foarte important să fie foarte atenți la toate clauzele din contract.

Andrei Stănilă, avocat: „Chiar dacă în contractul de turism nu sunt stabilite condițiile de caz fortuit sau de forță majoră s-ar putea recupera banii pentru că au aplicabilitate dispozițiile generale din codul civil care permit tuturor celor care au semnat un asemenea contract să solicite retituirea sumelor de bani și încetarea contractului”.

Asigurarea storno nu acoperă recuperarea banilor în cazul în care turistul se răzgândește cu privire la călătorie fără ca viața lui să fi fost pusă în pericol. Lucru greu de demonstrat înainte de plecare.

Echipa: Delia Bîrla, Alesandra Nicoară, Alexandra Clej,

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-07-2023 19:39