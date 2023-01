Românii au cheltuit pe vacanțe sume record, în 2022, în străinătate. Și străinii au lăsat la noi peste 3 mld. euro

Şi turiștii străini care ne-au vizitat au lăsat peste 3 miliarde de euro pentru cazare și servicii.

Datele centralizate de Banca națională pentru anul trecut, fără luna decembrie, arată că românii plecați în vacanţe în străinătate au cheltuit 6,5 miliarde de euro pe hoteluri, servicii și atracții turistice. Cu 1,2 miliarde mai mult faţă de 2019. Unii au avut şi 2,3 vacanțe în alte ţări, de-a lungul anului.

Anul 2022 a fost unul record în toată Europa pentru turism, deşi tarifele pentru cazare îndeosebi au crescut multe. După pandemie, oamenii au vrut să călătorească.

Ciprian Enea, consultant în turism: „Am mers în Londra și în Danemarka la Legoland. Biletele m-au costat 45-50 de euro pentru fiecare segment de zbor, dar în momentul în care am căutat cazarea, am văzut că preţurile au sărit cu 80- 120%, așadar camera care la Londra era 100 de lire, costa peste 220 de lire. La Paris am pățit la fel, am și renunțat să mergem, am preferat să ne reorientăm spre zone gen Andora, pentru că pe anumite orașe încă din iunie preturile explodaseră.”

În luna decembrie, numai de pe o singură platformă online care oferă servicii bancare, românii au cheltuit peste 77 de milioane de euro pentru vacanţe. Cei mai mulți s-au plimbat în ţări precum Malta, Regatul Unit, Olanda, Irlanda sau Germania. Cele mai mari bugete alocate au fost înregistrate la cei cu vârsta cuprinsă între 45-54 de ani, cu 285 de euro în medie de persoană.

Luiza Domnișoru, reprezentant aplicaţie financiară: „De exemplu, cea mai mare cheltuială a fost înregistrată în decembrie pentru serviciile de turism din categoria atracții turistice, bilete pentru acces la muzeu, parcuri de distracții sau achiziții de suveniruri.”

Suma cheltuită de români în vacanţe este într-o continuă creştere din 2016, spun economiștii, cu aproximativ un miliard de euro în fiecare an.

După încheierea restricțiilor, turiști au revenit și în România. Fie că au vizitat stațiunile montane, litoralul românesc, sau chiar Bucureştiul, în 2022 străinii au cheltuit în ţara noastră 3,6 miliarde de euro, în timp ce în 2021 s-au cheltuit pe cazări și servicii doar 2,4 miliarde de euro.

Dată publicare: 17-01-2023 19:31