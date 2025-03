România, pe ultimul loc în Europa la numărul de turiști străini, în 2024. Bulgaria a avut de peste 5 ori mai mulți decât noi

"Un adevăr dureros este legat de analiza turismului de incoming. (...) Ca urmare a ultimelor statistici, am reuşit cu forţă şi cu dârzenie, să ocupăm un binemeritat ultim loc în Europa la numărul de turişti străini. Am avut în 2024 circa 2,4 milioane de turişti străini. Cheltuielile de promovare cred că au fost, anul trecut, de 4,4 milioane de euro, dar, din păcate, din cauza unei legislaţii învechite, despre care noi şi alte patronate rugăm de 20 de ani să se schimbe, nu s-au putut cheltui banii de promovare şi să fim cinstiţi că se întâmplă de cel puţin 10 ani. Din motive de legislaţie învechită nu reuşim să cheltuim banii de promovare şi dacă nu mă înşel veniturile din turismul de incoming sunt de circa 1,3 miliarde de euro", a precizat Burcea.

În opinia sa, problema pe fond în România este că turismul nu este văzut ca un business.

"Problema pe fond - şi vă spun ca o persoană care a trecut doi ani prin Guvern - este că în România turismul nu este văzut ca un business. Deci, toate ţările înţeleg că se pot face bani din aducerea de turişti străini, românii nu văd treaba asta ca pe un business. Uitaţi-vă ce probleme sunt acum cu alegerile, de şase luni de zile numai de turism şi de incoming şi de business nu ne arde", a adăugat el.

Acesta a făcut comparaţii cu numărul turiştilor străini care au ajuns în Bulgaria, Grecia şi Albania, aceasta din urmă înregistrând anul trecut cea mai rapidă creştere din Europa.

"Hai să vă spun de Bulgaria. Aveţi idee câţi turişti străini a avut Bulgaria anul trecut? 13 milioane, iar cheltuieli de promovare - 10 milioane de euro, venituri din turismul de incoming 7,2 miliarde de euro. Nu vorbesc de Spania, nu vorbesc de Italia, vorbesc de fraţii noştri bulgari. Orice român e şi puţin bulgar, avem şi puţin sânge bulgăresc, cel puţin pe bara din faţă de la maşină. 36 de milioane de turişti străini în Grecia în 2024. Cheltuieli de promovare 40 de milioane de euro, iar încasări 22 de miliarde de euro. De Albania ştiţi? (...) Am scos din statistică 11,7 milioane de turişti străini, creştere de 15%. Cea mai rapidă creştere din Europa, venituri de 4,8 miliarde de euro", a menţionat Alin Burcea.

Preşedintele ANAT a adăugat că, deşi există o lege a primei de incoming de 40 de euro pe care agenţiile trebuie să o primească pentru fiecare turist care stă minimum 4 zile în România, de doi ani de zile agenţiile nu au primit niciun ban.

"Noi nu suntem supăraţi pe nimeni. După ce am avut trei miniştri sau doi miniştri succesivi, de pe urma cărora n-a rămas mai nimic, nu mai avem speranţă. Noi suntem o industrie a păcii, noi nu ieşim să demonstrăm în piaţă, să ne legăm cu lanţuri. Noi doar spunem că am putea să aducem mai mulţi turişti în România. Vreau să vă mai spun că există o lege dată care a pornit de la ANAT acum 10 ani, o lege a primei de incoming, care spune că noi, agenţiile, la fiecare turist care stă minimum 4 zile trebuie să primim 40 euro. De doi ani de zile nu s-a mai dat niciun ban şi ultima explicaţie pentru anul 2023, dacă îmi aduc bine aminte a fost: "am uitat să punem în buget". (...) Cert e că de 2 ani nu se respectă legea. Agenţiile de turişti care aduc străini în România, deşi există o lege să se dea prima de incoming, nu primesc niciun ban", a subliniat Alin Burcea.

Nu în ultimul rând, el a avertizat că agenţiile vând foarte bine vacanţe în Grecia şi Bulgaria, mai ales de la 1 ianuarie de când România a intrat integral în Schengen, deşi şi-ar dori să vândă şi România.

"Eu sper să existe un viitor pe tema aceasta cu incoming-ul, deşi de patru luni de zile de când este noua conducere a ministerului (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului n.r.) nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu, nu este nicio problemă. Ştiţi ce bine vindem Grecia? Ştiţi ce bine vindem Bulgaria? De când este cu Schengen, de la 1 ianuarie, vreau să vă spun că au crescut vânzările pe nordul Greciei. Nu se mai stă la cozi. Am fost şi eu în Grecia acum 10 zile, m-am simţit chiar ciudat. (...) Nu mă aştepta nimeni. Bucureşti - Halkidiki opt ore. Vă daţi seama că oamenii sunt tentaţi să se ducă acolo. Şi în Bulgaria este la fel. Noi suntem agenţii, putem să vindem fără nicio problemă orice destinaţie. Sigur, suntem români şi ne-am dori să vindem România", a mai spus şeful ANAT.

Peste 85 de agenţi şi jurnalişti vizitează în perioada 25 -28 martie a.c. judeţele Prahova şi Braşov în cadrul unui eveniment de promovare pentru specialişti dedicat staţiunilor montane "Redescoperă Valea Prahovei".

Evenimentul este organizat de ANAT, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT Prahova) şi cu Organizaţia Patronală de Turism Poiana Braşov. Traseul acoperă principalele localităţi din zona Valea Prahovei şi Braşov, incluzând Sinaia, Buşteni, Predeal, Braşov, Poiana Braşov, Bran, Moieciu, Fundata, Azuga, Câmpina şi Poiana Câmpina.

