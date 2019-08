Peisaje ca în Austria și prețuri foarte mici. ”Colțul de Rai” din România

Vacanţa de vară nu înseamnă doar aglomeraţie şi cozi la mare, sau în clasicele staţiuni de munte. Pentru cei care chiar vor să se limpezească după un an de muncă, există destinaţii mult mai liniştite.

În Apuseni, de pildă, o să găsiţi gazde primitoare, preţuri decente şi mai ales natură sălbatică.

Cum urci de la Câmpeni spre muntele Găină, iar şoseaua coteşte spre apus, apar în toată splendoarea Apusenii. Cei dornici de un răsărit idilic pot urca până 1400 de metri altitudine. La Vidră, de pildă, vor descoperi o cascadă spectaculoasă.

Turistă: "Când stai în cameră dimineaţa şi răsare soarele şi deschizi geamul şi auzi decât greii, lăcustele şi cascada, face bine pentru creier, pentru suflet.”

Turist: “Zona este splendidă. Preţurile sunt accesibile, dar e necesar de a face rezervări din timp. Sunt ocupate în proporție de 90-95% datorită pitorescului zonei.”

În zonă există şi o rezervaţie paleontologică, denumită Dealul cu Melci. Aici o să vedeţi cochilii vechi de 65 de milioane de ani împietrite în stâncă.

Turist: Este o zonă unicată. Cochiliile, cum au fost ele prinse de-a lungul timpului în stâncă.

Reporter: Cum vi se par preţurile aici în zonă?

Turistă: Acceptabile .

Reporter: Mai mici ca pe valea Prahovei?

Turistă: Mult mai mici.

Mare succes au şi căsuţele de închiriat în care musafirii se simt mai aproape de natură

Claudia Pogan, proprietar pensiune: “Eu sunt uimită că de la an la an vin tot mai mulţi turişti. Avem din Germania, am avut din Israel, din Franţa, din Austria. Ne spun că se aseamănă mult cu Austria.”

La pensiuni, oamenii se pot juca şi cu animalele din curte.



Turistă: “Am ales zona pentru că este aer foarte curat, e împădurită, e multă linişte. Este un colţ de Rai este o zonă minunată”.

Preţurile sunt simţitor mai mici ca în alte locuri. Pentru o noapte de cazare o să daţi de la 80 la 180 de lei cu mic dejun inclus.

