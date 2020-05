Numărul de rezervări pe litoral s-a triplat după anunţul preşedintelui privind deschiderea plajelor la 1 iunie

Numărul de rezervări pe litoral s-a triplat joi faţă de zilele anterioare, după ce preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că românii vor putea merge la plajă începând cu 1 iunie.

Românii au început să rezerve atât vacanţe last minute pe litoral, începând cu acest weekend, cât şi sejururi în lunile iulie şi august sau chiar septembrie.

"În ceea ce ne priveşte, având în vedere că operăm online, e foarte uşor să monitorizăm reacţia imediată a turiştilor. Astfel, am constatat o creştere puternică a traficului pe site-ul nostru în minutele imediat următoare anunţului preşedintelui. După anunţ, au început să curgă rezervările, iar acest ritm s-a păstrat toată ziua de ieri şi a continuat şi astăzi", a declarat Ionuţ Nedea, directorul general al unei agenții.

Numărul de rezervări făcute în a doua jumătate a zilei de joi a fost, practic, de trei ori mai mare decât în oricare dintre zilele anterioare, iar solicitările au venit de la români din întreaga ţară. Potrivit sursei citate, la call center-ul agenţiei au sunat, după anunţul preşedintelui, chiar şi oameni care îşi exprimaseră anterior dorinţa de a-şi anula vacanţele pe care le rezervaseră la mare înainte de pandemie şi care au revenit asupra deciziei şi au hotărât să meargă pe litoral.

"Ne aşteptăm ca tendinţa de creştere să se accentueze în următoarele săptămâni şi, cumva, după 15 iunie să revenim la nivelul de anul trecut. Chiar dacă va exista o presiune în ceea ce priveşte cererea, tarifele nu vor fi majorate, o garanţie pe care o putem oferi turiştilor care-şi achiziţionează pachetele prin intermediul agenţiei", a mai spus Ionuţ Nedea.

Pentru prima jumătate a lunii iunie, în Mamaia, o cameră într-un hotel de 2 stele poate fi rezervată de la 113 lei pe noapte, la 3 stele - de la 115 lei pe noapte şi la 4 stele de la 212 lei pe noapte. În celelalte staţiuni, tarifele pentru o noapte de cazare pornesc de la 81 de lei pentru un hotel de 2 stele şi de la 100 de lei pentru unul de 3 stele.

Administratorii încă așteaptă detalii de la autorități privind modul de funcționare



Vestea că se redeschid plajele și terasele a repornit motoarele pe litoral. Se caută oameni care să lucreze, aproape peste tot, dar administratorii încă așteaptă detalii de la autorități privind modul de funcționare.

Sunt mai multe aspecte de clarificat în urma anunțului privind deschiderea plajelor pentru turiști.

În hotărârea emisă joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgență este prevăzut faptul că se poate face plajă doar pe șezlong, cu menținerea distanței de doi metri.

Nu este precizat ce se întâmplă cu plajele libere, acolo unde turiștii și localnicii mergeau cu prosoapele sau cearșafurile.

Autoritățile din Constanța cred că este doar o scăpare și că, în scurt timp, va fi reglementată și această situație. Cel mai probabil, va fi impusă distanța de 2 metri și între prosoape.

E greu de crezut însă că cineva va sta să măsoare această distanță. Turiștii trebuie să înțeleagă că toată responsabilitatea este a lor.

Administratorul unei plaje, Ioan Picu, a amenajat încă din aprilie. Șezlongurile sunt puse la o distanță chiar mai mare de cât prevăd noile reglementări.

Potrivit acestuia, fiecare turist este obligat să vină de acasă cu propriul prosop.

Ioan Picu: ”Am considerat noi că este ok să le punem la 6 metri, ne-am luat o marjă. În mod clar nu va primi nimeni șezlong fără să vină cu prosopul de acasă. Am stabilit un flux, să se facă intrarea pe un singur sens, astfel încât să putem avea un control asupra turiștilor. În mod sigur nu vor crește prețurile, rămân cele de anul trecut. Am aflat de la clienți că se deschid plajele, toată lumea este foarte fericită”.