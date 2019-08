Lupte din trecut, reconstituite pe străzile din Timișoara. „Am văzut cum au căzut pe jos”

Este atmosferă medievală în aceste zile în Timișoara. Orașul de pe Bega găzduiește un festival care a adus laolaltă cavaleri și domnițe.

Iar curioșii se pot bucura de o lecție de istorie, pentru că sunt reconstituite lupte importante din trecut. Dar pot lua parte și la diferite ateliere.

Cavaleri din trei țări au dus lupte crâncene în curtea Castelului Huniade din Timişoara.

Războincii, echipaţi cu armuri şi săbii, au reconstituit Bătălia de la Vadul Nisipurilor, care a avut loc în urmă cu mai bine de un mileniu. Publicul de toate vârstele a fost încântat de lecţia de istorie.

Turistă: „Interesant, foarte interesant. Mi s-au părut foarte reale luptele, de fapt nu mi s-au părut, chiar au fost reale, pentru că am văzut cum au căzut pe jos."

Femeie: „Mi se pare cel mai frumos, mai autentic şi animat, parcă am simţit că am trăit, am intrat în atmosfera de atunci."

Bărbat: „Sunt nişte lupte destul de plăcute şi sunt adevărate, am rămas surprinşi."

Călătoria în timp nu s-a oprit însă aici pentru cei prezenţi. Curioşii au fost invitaţi la ateliere de ceramică sau fierărie și nu a lipsit nici muzica.

Festivalul Medieval din Timişoara, care îşi închide porţile duminică, este la prima ediţia. Dar organizatorii promit că evenimentul va deveni o tradiţie în vestul ţării.

