Lacul Zănoaga - cel mai adânc lac glaciar din România. Cum ajungi la el și ce trasee să faci în Munții Retezat

Se află în sud-vestul Munților Retezat, într-un peisaj fabulos, înconjurat de o zonă sălbatică în care se poate ajunge pe mai multe trasee marcate. Iată tot ce trebuie să știi despre lacul Zănoaga Mare, cum ajungi aici și ce caracteristici are.

Ce este un lac glaciar și cum se formează

Un lac glaciar este o acumulare de apă care ia naștere de la un ghețar. De obicei, se formează la poalele unui ghețar, dar poate apărea și pe ghețar, în interiorul sau sub acesta. Pe măsură ce ghețarii se deplasează, aceștia erodează terenul de sub ei, lăsând depresiuni și șanțuri în pământ. Prin dislocarea rocilor și a solului, ghețarii formează creste de resturi cunoscute sub numele de morene.

Majoritatea lacurilor glaciare se formează atunci când un ghețar se retrage și apa provenită din topirea gheții umple golul lăsat în urmă. Cu toate acestea, baraje naturale, formate din gheață și morene terminale, pot crea și ele lacuri glaciare. Un baraj de gheață se formează când un ghețar aflat în mișcare rapidă, care se poate deplasa de până la 100 de ori mai repede decât un ghețar obișnuit, blochează apele topite în timp ce închide o vale sau un fiord, împiedicând drenajul acestora.

Barajele formate de morene pot fi dense și stabile, menținând lacuri mari în spatele lor ani de zile. Ele pot, de asemenea, să fie poroase, permițând drenajul lent al lacului în râurile din apropiere. Totuși, o topire prelungită sau izbucniri bruște de topire intensă pot cauza probleme majore. Prea multă apă într-un timp scurt poate să inunde lacul sau să spargă barierele naturale, inundând terenurile de aval, distrugând comunități și deteriorând drumuri și infrastructură.

Lacul Zănoaga - cum ajungi

Lacul Zănoaga Mare, cel mai adânc lac glaciar din România, se află la o altitudine de 1997 metri în căldarea glaciară a Judelui și impresionează prin adâncimea sa de 29 metri și suprafața de 6 hectare. Are o formă circulară și măsoară 360x260 metri, fiind format în perioada pleistocenă.

Lacul este rezultatul eroziunii glaciare din ultimele glaciațiuni, Riss și Würm, care au modelat relieful Munților Retezat și ale altor masive din Carpați, lăsând în urmă văi suspendate și căldări glaciare. În regiunea Retezatului, astfel de lacuri de circ sunt comune. Circurile glaciare sunt amplasate aproape de creasta muntelui și formează adesea depresiuni izolate.

Pentru a ajunge la Lacul Zănoaga, traseele montane principale pornesc din zone accesibile din Parcul Național Retezat. Distanța dintre București și Parcul Național Retezat este de aproximativ 401 kilometri, iar drumul durează în jur de șase ore și jumătate. În parc, accesul auto este permis dinspre Hațeg și Petroșani, urmând șase căi de acces. Din Hațeg, traseele recomandate includ:

• Hațeg - Ohaba de Sub Piatră - Sălașu de Sus - Nucșoara - Cârnic - Pietrele: După ce îți lași mașina la Cârnic (accesul auto mai sus fiind interzis), excursia continuă pe jos.

• Hațeg - Râu de Mori - Gura Zlata - Poiana Pelegii: Acest drum te aduce mai aproape de punctul de pornire către Lacul Zănoaga.

Din Petroșani, traseele sunt mai scurte și trec prin Lupeni și Câmpu lui Neag.

Există două rute montane principale pentru a ajunge la lac:

1. Cabana Gura Zlata – Lacul Zănoaga (9-10 ore, dificultate medie) Traseul începe pe DJ685 de-a lungul Văii Râu Mare și trece pe lângă Cabana Academiei Române, apoi traversează râul Zlătuia și urmează pârâul Turcului. Drumul urcă până în Platoul Aradeș-Zlata și continuă până la Șaua (2120 metri), de unde începe coborârea către malul Lacului Zănoaga. Traseul poate fi parcurs tot timpul anului, însă este dificil pe timp de iarnă.

2. Lacul Gura Apelor – Lacul Zănoaga (8-9 ore, dificultate medie) Pornind din Gura Apelor, acest traseu urcă abrupt în serpentine și ajunge în punctul numit La Pir, unde se întâlnește cu traseul „triunghi roșu”. Drumul continuă prin Platoul Aradeș-Zlata și ajunge la Șaua, de unde se coboară la Lacul Zănoaga.

În sezonul de vară, lângă lac există refugiul Zănoaga, dotat cu o echipă Salvamont permanentă, și un loc de campare pentru corturi.

Trasee ușoare și obiective naturale în Munții Retezat

Dacă îți dorești o drumeție ușoară și accesibilă prin Munții Retezat, mai jos sunt câteva variante pe care le poate face oricine.

Cheile Scorota

Cheile Scorota sunt la doar 15 km de localitatea Câmpu lui Neag, pe drumul asfaltat spre Băile Herculane. Din șosea vei vedea un indicator către Stâna Scorota și marcajul punct galben care te ghidează prin cheile impresionante. Cheile nu sunt foarte înalte, dar distanța strânsă dintre pereți, de doar 3-4 metri, face ca peisajul să fie deosebit. Traseul poate fi parcurs în mai puțin de o oră dus-întors.

Cheile Jiului de Vest și Cascada Gârbovul

La aproximativ 10 km de Câmpu lui Neag, spre Băile Herculane, drumul trece prin Cheile Jiului de Vest. În apropierea unui pod, poți face o oprire și în câteva minute ajungi la Cascada Gârbovul, un loc ideal pentru o pauză scurtă și câteva fotografii.

Valea Lazăru și Cascada Lazăru

Valea Lazăru este aproape de Câmpu lui Neag și te va impresiona cu Cascada Lazăru. Poți parcurge traseul pe jos, începând de la pancarda de lângă Pensiunea Retezat, sau să urci cu mașina până la bifurcația dintre Valea Lazăru și Valea Marii. Traseul durează 3-4 ore, are o dificultate ușoară spre medie și măsoară 7 km dus-întors.

Valea Marii și Cascada Maria

Traseul pe Valea Marii este amenajat cu podețe, permițând accesul la cele patru cascade, ultima fiind cea mai mare și spectaculoasă.

Cheile Buții

Cheile Buții sunt situate în Câmpu lui Neag, în apropierea Complexului Cheile Buții. Traseul pornește chiar din spatele restaurantului complexului, fiind semnalizat de mai multe indicatoare. Este o drumeție scurtă și ușor accesibilă.

Cascada Mierlei

Situată lângă Lupeni, Cascada Mierlei poate fi explorată în aproximativ două ore, dus-întors, incluzând pauze. Pe Google Maps vei găsi cu ușurință locația cascadei.

Cascada Sterminos

Traseul tematic spre Cascada Sterminos începe din Uricani, pe Strada Narciselor. Drumeția are un grad de dificultate ușor, durează 2-3 ore și te duce la o cascadă de 15 metri înălțime.

Cascada Lolaia

Cascada Lolaia este aproape de Cârnic și poate fi accesată pe ruta Hațeg - Ohaba de sub Piatră - Nucșoara - Cârnic. După ce parcurgi drumul forestier, o potecă marcată cu bandă albastră te va ghida către cascadă, o cădere de apă spectaculoasă de 15 metri.

Cascada Maria Magdalena

Continuând de la Cascada Lolaia, poți urca spre Cabana Gențiana pentru a ajunge la Cascada Maria Magdalena. Drumeția durează aproximativ 20 de minute și este marcată cu triunghi albastru.

Cetatea Colț

Pentru a ajunge la Cetatea Colț, poți începe traseul de la Biserica Colț și urma drumul marcat cu bulină roșie. Urcarea durează aproximativ o oră, iar în vârf te vei bucura de o panoramă frumoasă a Munților Retezat.

Lacul Bucura

Lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din România, este o destinație spectaculoasă în Retezat. Traseul cel mai cunoscut către lac pornește din Poiana Pelegii și durează între 2-3 ore, în funcție de condiția fizică. Deși nu este un traseu dificil, drumul este pietros și solicită o bună condiție fizică.

Aceste trasee sunt ușoare, pot fi făcute de oricine și îți oferă acces la cele mai frumoase obiective naturale din Munții Retezat, fără să ai nevoie de echipament special sau o condiție fizică extrem de bună.

