Excursiile pentru seniori încep să prindă și în România. Care sunt cele mai populare destinații

Prețurile sunt mai accesibile, spun ei, decât dacă fac excursii individuale, iar faptul că au parte de un tur cu un program bine stabilit și de serviciile unui ghid le oferă un plus de siguranţă.

Georgeta a început să plece în aceste vacanțe de când a ieșit la pensie, în urmă cu 15 ani. S-a plimbat prin Europa și nu a ratat destinații celebre precum Paris, Madrid, Veneția, Lisabona sau Londra. În excursii îi place să meargă cu soțul ei și cu o prietenă de familie.

Georgeta Roman: ”Noi aveam grupulețul nostru, dar suntem persoane sociabile, adaptabile. Dacă am putut să dăm o mână de ajutor unei persoane care avea diverse mici probleme, le-am dat cu mare plăcere. O excursie din asta încarcă pentru un an de zile. Ne-am tot învățat să facem mai multe excursii într-un an".

Pe tot parcursul excursiei, seniorii au la dispoziție un ghid român

În ultimii ani, tot mai multe agenții de turism au oferit excursii pentru seniori, iar destinațiile sunt dintre cele mai pitorești. Pe tot parcursul sejurului, turiștii au la dispoziție un ghid român.

Marius Berca, agenție de turism: "Programele sunt pentru extern cu 7 nopți de cazare cu demipensiune. Pachetele pleacă de la 219 euro în Creta, 7 nopți de cazare și ajunge undeva la 690 de euro în Maideira. Pentru Sicila 295 de euro, Costa del Sol 450 de euro”.

Tot pentru seniori sunt organizate pelerinaje la biserici și mănăstiri, dar și vacanțe la mare, la munte sau în deltă.

Ciprian Enea: ”Excursiile din deltă - 600 de lei, 4 nopți cu transport și masă".

Înainte de plecarea în vacanță, e bine ca turiștii să aibă făcută o asigurare de călătorie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 05-08-2022 16:56