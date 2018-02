Concurs de sănii cu volan, în Maramureş. Vehiculele sunt unice în lume

Un concurs inedit de săniuţe cu volan cunoscute ca lenkere a avut loc la Cavnic, în Maramureş.

A devenit deja o tradiţie organizarea întrecerii cu lenkere, săniile cu volan, modificate de meşterii pricepuri din Cavnic. De la nepoţi, până la bunici, toată suflarea staţiunii montane se ia la întrecere sau face galerie pentru participanţi.

Doamna Elisabeta e veterana competiţiei, are 67 ani şi anul acesta s-a înscris la concurs alături de cei doi nepoţi. "De multe ori am particicpat, nu chiar în fiecare an. Îmi place sportul şi tot ce e frumos. De 4-5 ori am participat. Cu nepoţii am venit anul acesta."

Au fost şi mici accidente, o curbă periculoasă le-a ridicat mari probleme concurenţilor. La finalul competitei, atât participanţii, cât şi susţinătorii au fost răsplătiţi cu o porţie de gulaş, iar adulţii au închinat un pahar de horinca, pentru a pune sângele în mişcare.

Vladimir Petruț, primar Cavnic: "Este a 14-a ediţie a serbărilor lenkerului. Este o sanie cu volan unica ce există doar la Cavnic e şi brevetata. Am început şi un proiect european să o fabricăm în serie."

Lenkerele sunt făcute deocamdată la comandă, iar preţurile variază între 500 şi 700 lei pe bucata.