Cele două stațiuni de pe litoral care au devenit preferatele românilor. „Prețurile sunt mai OK, își poate permite oricine”

În vârf de sezon, cei mai mulți turiști s-au îndreptat spre Costinești și Eforie, care din cele mai ieftine stațiuni devin cele mai aglomerate locuri de la malul mării.

La amiază, plaja de la Costinești arăta ca un puzzle din care nu lipsește nicio piesă. Cu cearșafuri sau saltele gonflabile așezate foarte aproape, oamenii spun că se simt bine în aglomerație.

Tânără: „Îmi place aici pentru că sunt mulți copii de vârsta noastră, nu sunt atât de multe familii, ne putem distra.”

Tânără: „Sunt cluburile mai ok aici și lumea mai ok, așa mi se pare mie.”

Luxul care a consacrat stațiunea Mamaia nu prezintă niciun interes pe plaja de la Costinești.

Femeie: „Sincer, aveam posibilitatea să merg în altă parte, dar este mult mai bine acasă. Este foarte ok, în fiecare an am venit aici.”

Reporter: „Prețurile cum sunt?”

Femeie: „Sunt ok, nu este diferență foarte mare față de anul trecut, un leu, doi.”

Tinerii veniți cu gașca la distracție găsesc și variante de cazare mai ieftine. Câțiva prieteni din Olt au închiriat o vilă.

Tânără: „În comparație cu alte stațiuni, cred că prețurile sunt OK aici, pentru că își poate permite oricine mai ales noi ca tineri. sunt prețuri pentru absolut toți. Am închiriat toți aceeași cazare și ne-a ajuns undeva la 400 de lei de persoană pe patru zile.”

O camera în sudul litoralului costă între 140 și 400 de lei. Autoritățile spun că în Costinești și în Eforie, sunt în aceste zile peste 25.000 de oameni.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 24-07-2022 19:39