Călătoresc în toată lumea și fac bani din asta. Cum au ajuns să aibă succes bloggerii de turism

Călătoresc în toată lumea, postează fotografii din locuri spectaculoase și împărtășesc experiențele lor online. Acești oameni norocoși pot spune că au o meserie de vis.

Sunt bloggeri de turism, iar unii și-au transformat pasiunea într-o afacere. Organizează tururi ghidate în țară sau în locuri îndepărtate. Dar până să cunoască succesul și să poată trăi din excursii și vacanțe au învestit multe ore de muncă și bani.

Până să ajungă să convingă oamenii să meargă împreună cu el în locuri exclusiviste din toată lumea, Răzvan Pascu a muncit din primul an de facultate, iar cu banii câştigaţi călătorea. A investit permanent în aparate profesionale şi în promovare. Înainte să plece spre orice destinaţie, se documentează şi aşa reuşeşte să le ofere informaţii utile turiştilor. Iar pe unii cititori i-a transformat în clienţi care călătoresc an de an cu el şi plătesc şi trei mii de euro pentru o excursie de două săptămâni.

În 2013, Răzvan s-a remarcat după ce a fost inclus într-un top al revistei Forbes: "30 de tineri sub 30 de ani".

Răzvan: "Sunt peste 1.500 de turişti cu care am călătorit în ultimii trei ani în zeci de destinaţii din toată lumea, în general exotice, foarte îndepărtate şi călătorii de grup unde oamenii au ocazia să afle foarte multe informaţii de la mine."

Călătoria a devenit, cu eforturi mari, un stil de viaţă şi pentru Raluca Mureşan. Are 29 de ani şi a studiat arta turismului la Valencia şi la New York, unde are şi licenţa de ghid de turism. A ştiut ce îşi doreşte şi a început cu excursii de tip city-break. O costau aproximativ o sută de euro şi posta o grămadă de fotografii şi filmuleţe. Apoi a investit câteva mii de euro în aparatur[ pentru calitatea imaginii şi editare, ce poate dura ore întregi pentru unele călătorii,

Raluca a vizitat până acum peste 50 de ţări, dar cel mi mult îi place să promoveaze destinaţii din România pentru a-i atrage pe străini. O zi de ghid îi aduce între 100 şi 150 de euro.

Raluca Mureşan: „Turiştii mei sunt de toate felurile, ca şi cei care mă urmăresc în online, de la persoane tinere, până la seniori de 70-80 de ani şi încerc să le arăt părţile cele mai bune ale României sau să călătorim împreună prin locuri care au ceva aparte."

Şi Cezar Dumitru trăieşte într-o permanentă călătorie. De mai bine de 8 ani a transformat acest hobby într-un job în care nu simte că munceşte. A vizitat deja 129 ţări şi a scris impresii din fiecare pe blog. Pe lângă asta, anual, merge în călătorii de grup cu turişti care dau câteva mii de euro pentru o vacanţă de două săptămâni în locuri îndepărtate.