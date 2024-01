Brașov a fost inclus în top 25 cele mai bune destinații din lume în 2024 de către Tripadvisor

În topul Trending Destinations World (cele mai populare destinații din lume) de pe Tripadvisor în 2024, Brașovul ocupă locul 21, fiind de altfel și singura locație din Europa în acest clasament.

Câștigătorii premiilor ‘Alegerea turistului-Cele mai bune dintre cele mai bune’ sunt destinații ale căror hoteluri, restaurante și activități posibile au primit un volum mare de recenzii și opinii foarte pozitive din partea comunității noastre, pe o perioadă de 12 luni.

Mai puțin de 1% din cele 8 milioane de înregistrări Tripadvisor primesc premiul Best of the Best, ceea ce înseamnă cel mai înalt nivel de excelență în călătorii.

„În centrul României se află Brașovul, un amestec armonios de farmec tradițional și viața modernă a orașului. Mergeți cu un autobuz cu etaj în jurul orașului pentru a vă orienta și a clădirile din mers, apoi coborâți pentru a vă strecura pe Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa. Faceți o excursie de o zi pentru a vedea biserica fortificată din Prejmer, sanctuarul ursului brun Libearty și Castelul Bran, cunoscut altfel sub numele de Castelul lui Dracula”, este descrierea făcută Brașovului pe Tripadvisor.

Top cele mai populare destinații de pe TripAdvisor în 2024

1. Tokyo – Japonia

2. Seoul – Coreea de Sud

3. Halong Bay – Vietnam

4. Palawan Island – Filipine

5. Sa Pa – Vietnam

6. Bogota – Columbia

7. Pattaya – Thailanda

8. Alajuela – Costa Rica

9. Phnom Penh – Cambodgia

10. Kuala Lumpur – Malaezia

11. Jeju Island – Coreea de Sud

12. Viti Levu – Fiji

13. Chennai (Madras) – India

14. Puebla – Mexic

15. Bandung – Indonezia

16. Panama City – Panama

17. Huaraz – Peru

18. Nairobi – Kenya

19. La Paz – Bolivia

20. Port Ghalib – Egipt

21. Brașov – România

22. Manta – Ecuador

23. Casablanca – Maroc

24. Santiago – Columbia

25. Taipei – Taiwan

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-01-2024 11:43