Albena pare parasită în lipsa turiștilor, iar în Atena se poate mânca doar la terase

Au trecut doar două zile de când România, Bulgaria și Grecia au stabilit să deschidă granițele și să permită circulația turiștilor fără a impune măsuri de izolare sau carantină, scrie funkytravel.ro.

Chiar pe 15 iunie, zeci de români au luat drumul celor două țări parcă într-o nevoie disperată de a călători (recunosc că și eu de abia aștept o vacanță externă). Iată primele impresii ale unor turiști care au plecat în vacanță în stațiunea Albena din Bulgaria, dar și la Atena, Grecia.

La Albena lipsesc cu desăvârșire turiștii, iar multe spații sunt închise

Stațiunea Albena este preferată de turiștii români obișnuiți cu all inclusive. Familia care mi-a trimis aceste informații este într-un concediu de o săptămână achiziționat cu 700 de euro (familie cu doi copii) plătită în ianuarie. După o reprogramare, au ales să meargă în vacanță chiar din prima zi în care s-au deschis granițele. “Nu suntem obligați să purtăm măști în hotel, dar angajații au! Suntem puțini turiști. Cert este că sistemul all inclusive a rămas la fel. Nu este nicio diferență față de anii trecuți! Sunt deschise restaurantele. Nu se folosesc tacâmuri de unică folosință”.

Atena se trezește la viață abia după apusul soarelui

Grecia, o altă destinație preferată de români, permite accesul turiștilor tot din 15 iunie. Informațiile și fotografiile provin de la un cuplu de români aflați în vacanță în Atena. “Când am ajuns noi în Atena (nr. 15 iunie) multe magazine și terase erau închise. Abia a doua zi am observat că grecii încep să repornească motoarele. Față de România, în spațiile comerciale din Grecia îți este permis să intri fără mască, dar primești un număr de ordine ca să știi câți oameni sunt în interior. În a doua zi de vacanță, seara, am observat că s-au deschis toate terasele, iar Atena a prins viață de parcă toată lumea a uitat de COVID 19”.

