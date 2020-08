50 de hoteluri participă la „Litoralul pentru toți”. Prețurile, cu până la 65% mai mici

La malul mării se anunță o toamnă blândă, iar prețurile au început deja să scadă la terase și pe plajă.

Valul de reduceri acoperă și programul „Litoralul pentru toți”, care începe pe 30 august. Aproape 50 de hoteluri au intrat în acest program și reprezentanții lor spun că turiștii care vin în vacanță vor beneficia de tarife mai mici cu 65% față de vârful de sezon.

Programul "Litoralul pentru toți" a fost sub semnul întrebării în acest an din cauza pandemiei. Însă hotelierii au decis să-l lanseze, convinși că temperaturile mari anunțate pentru următoarele săptămâni îi vor atrage pe turiști la mare, într-o perioadă fară aglomerație.

Cele mai multe rezervări se fac prin agențiile de turism, iar tarifele sunt cu până la 65% mai mici decât în vârf de sezon.

Raluca Hatmanu - director marketing agenție de turism: „În continuare după cum puteți vedea, curg telefoanele, vin foarte multe rezervări atât pe site cât și la telefon. Românii vor să vină la mare, vor să profite de vremea încă foarte frumoasă și mai ales de prețurile foarte bune. Tarifele pornesc de la sub 50 de lei pe noapte de persoană la 2 stele fară masă și ajung undeva în medie la 300 - 400 de lei camera, pentru două persoane, la un hotel de 3-4 stele cu all inclusiv."

Citește și Cum vor vecinii bulgari să îi impulsioneze pe turiști să păstreze plaja curată

Sebastian Puznava - manager hotel Mamaia: „Având în vedere că și școlile vor începe pe data de 15 septembrie, ceea ce ne permite să ne mai lungim cu încă 2 săptămâni sezonul estival și în primul rand vremea ține foarte foarte mult cu noi, temperaturile sunt foarte bune în perioada de început de septembrie. Și după 15 septembrie se fac rezervări nu la fel de mari însă se observă o ușoară creștere față de anul trecut."

Sunt reduceri și pe plajă, și la terase.

Alin Ciobanu - administrator plajă: „Dacă hotelurile au scăzut prețurile, și noi pe plajă am scăzut șezlongul, paturile baldachinele la fel și la bar se scad prețurile în fiecare sfârșit de sezon ca să fie mulțumită toată lumea care vine... pentru litoralul pentru toți.”

Bogdan Ciubotariu - șef sală terasă Mamaia: „Noi nu am ridicat prețurile în tot acest sezon, am avut prețurile de anul trecut, chiar dacă nouă materia primă ne-a venit cu modificări de preț nu am putut să facem acest lucru, să mărim"

Hotelierii de pe litoral spun că în sezonul viitor vor să implice și companii de transport rutier și feroviar în programul "Litoralul pentru toți". Anul acesta, turiștii au la dispoziție 3.600 de locuri la aproape 50 de hoteluri.