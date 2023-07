John Makovich a făcut senzație pe scena Teatrului Național din Timișoara. Oamenii au venit și din alte țări să vadă show-ul

Actorul John Malkovich a fermecat joi seară publicul, de pe scena Teatrului Național din Timișoara, unde a susținut mult așteptatul spectacol " The Infernal Comedy ".

Malkovich și Orchestra Academiei din Viena, care i-a fost alături, au fost răsplătiți cu ropote de aplauze.

Au venit să-i vadă oameni din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Vineri, starul va susține alte două reprezentații, tot în orașul de pe Bega.

Spectatorii au umplut Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara și s-au bucurat că au în față un actor nominalizat de două ori la Oscar.

Femeie: ”Foarte frumos, extraordinar, nemaipomenit. A fost o surpriză extrem de plăcută, de asta am și sărit pe bilete. Sperăm să mai avem astfel de ocazii".

Spectacolul regizat de Michael Sturminger îmbină limbajul vorbit cu cel cântat, iar fondul muzical este asigurat de Orchestra Academiei din Viena și de două soprane.

John Malkovich joacă rolul unui criminal în serie, care - în anii 90 - a stârnit controverse. Era un om carismatic, dar s-a dovedit, în final, un psihopat.

Femeie: ”Îmi place foarte mult John Malkovich, l-am văzut în filme și acum mi s-a părut extraordinar".

”The Infernal Comedy” s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol, din întreaga lume

Femeie: ”Vin de la București pentru asta".

Alții au venit tocmai de la Dublin, special pentru spectacolul de la Timișoara.

Sean: ”A fost foarte bun, foarte interesant. A fost bine să îl vedem pe John Malkovich, live, pe scenă. Cântăreții au fost fantastici și orchestra a fost foarte bună. El a interacționat cu publicul".

Vincent: ”Am venit special să vedem spectacolul cu John Malkovich. Suntem în domeniul artistic și de aceea am venit. Un prieten, Flavius, ne-a invitat și ne-a cumpărat biletele".

"The Infernal Comedy" s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol din întreaga lume, în țări de pe trei continente.

Femeie: ”Sunt o fană înfocată, de când am văzut prima oară filmul „În mintea lui John Malkovich”, am văzut și seriale și mă bucur foarte mult că am reușit să fiu în sală".

Vineri sunt programate alte două reprezentații, care se joacă, de asemenea, cu casa închisă.

