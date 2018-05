Unul dintre cele mai bine păstrate secrete militare din Europa. Imagini din buncărul lui Tito

Atomska Ratna Komanda a fost construit la o oră, sud-vest de Sarajevo, și este cea mai mare construcție militară subterană din Bosnia și Herțegovina.

Tito a ordonat construcția sa în 1953. Adăpostul a fost construit în 26 de ani și a costat 10 miliarde de dolari, relatează BBC. A rămas un secret de stat până la destrămarea Iugoslaviei

Dacă este aprovizionat cu energie si alimente, 350 de persoane ar putea să trăiască și să muncească în buncăr timp de 6 luni, fără să-l părăsească.

Buncărul este dotat cu televiziune prin satelit, bucătarie, cameră de conferință și sala de operație.

