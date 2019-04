Selly: ”Școala nu te învață ce e o Ordonanță de Urgență”. De ce a ieșit la proteste

Corespondentul Știrilor ProTV Vitalie Cojocari a stat de vorbă cu Selly, cel mai faimos vlogger din România.

Cei doi au vorbit despre formația sa, 5GANG, ce înseamnă SOS și mesajul din spatele versurilor.

De asemenea, Selly a povestit de ce a ieșit la proteste, în februarie 2017, și despre scandalul cu frații Gogan.

Interviul lui Vitalie Cojocari cu Selly:

Vitalie Cojocari: De ce are nevoie Selly de PR?

Selly: Pentru că orice om care ajunge la un nivel unde nu își mai poate gestiona singur toată activitatea are nevoie de niște oameni care să se ocupe de toate aspectele astea, pentru ca el să se poată concentra pe partea artistică în sine.

Eu n-aș putea să răspund la telefoane, am prea multe lucruri de făcut. E normal. Sunt unele lucruri pe care nu le poți face independent și ai nevoie de o echipă.

Vitalie Cojocari: Trebuie să fii acum la școală?

Selly: Da.

Vitalie Cojocari: Și ți-ai luat liber? Cum ai reușit?

Selly: Se întâmplă destul de des și, din fericire, profesorii chiar înțeleg. Pentru că văd că dă rezultate, văd că apar în niște locuri, că fac niște lucruri și înțeleg.

Vitalie Cojocari: Și atunci cum reușești să ai note bune?

Selly: Nu am cele mai bune note, dar mă mențin la un nivel bun pentru că nu pierd timpul. Obiectivul meu pe 2018 și 2019 a fost să nu mai pierd timp deloc. Adică știi, când stai în pat așa... ”mamă ce m-aș mai uita la un videoclip pe YouTube...”.

Vitalie Cojocari: Și tu nu te relaxezi de niciun fel?

Selly: Ba da, dar cu cap și cu limită. Sunt 3 lucruri în viață: munca, relaxul și somnul. Și cumva trebuie să le împarți pe toate. Dacă te relaxezi prea mult, nu mai dormi bine.

Vitalie Cojocari: Care e relaxarea ta?

Selly: Ori sunt singur și stau pe YouTube, ori stau cu prietenii și mă distrez prin oraș.

Vitalie Cojocari: Cum îi explici unui adult ce este un vlogger?

Selly: Este un om ce face un conținut video. Vlogul este un jurnal video. Sunt eu, X, care spun o părere, dezbat ceva, încerc să distrez lumea. Dar el îmbracă multe forme: divertisment, educational. Poți face N formule și rețete.

Despre cât câștigă:

Vitalie Cojocari: O întrebare care ți s-a pus de 1.000.000 de ori, ți-o pun eu a 1.000.001 oară: câți bani faci din vlogging?

Selly: O întrebare la care nu o să răspund niciodată, știți foarte bine asta. Nu consider că e important și trebuie dezvăluit. Fiecare are informația asta și o ține pentru el? Ce salariu ai? Spun ca idee, nu are o relevanță atât de mare. Sigur, pe unii oameni i-ar putea ajuta, dar nu e un lucru pe care să îl auzi de la cineva.

Vitalie Cojocari: În câți ani te vezi milionar?

Selly: Pentru mine, banii nu sunt un scop, sunt un mijloc ca să fac lucruri. Deci, eu când mă uit pe un grafic și măsor niște numere, sunt abonați și views.

Vitalie Cojocari: Dar cât de bogat vrei să fii?

Selly: Cât de bogat se poate. Dar nu fac lucruri cu scopul expres de a face bani, să am bani și atât. Îmi place ceea ce fac și consider că banii pe care îi câștig trebuie reinvestiți, o parte din ei trebuie păstrați, trebuie cheltuiți cu cap. Sunt un băiat normal care câștigă niște bani din ceea ce face.

VItalie Cojocari: Niște bani mai mulți decât niște adulți.

Selly: Da, asta da. Banii te eliberează într-un fel și te ajută să faci ceea ce vrei să faci.

Vitalie Cojocari: Dar nu te strică?

Selly: Dacă ești prost te strică. Nu mi se pare. Am făcut bani cu timpul, teanc cu teanc, nu dintr-o dată. Există într-adevăr un pericol, în momentul în care există acești oameni care devin vedete peste noapte. Ai o faimă, niște bani, e o problemă de cum îi gestionezi. Am văzut reportaje despre oameni care au câștigat la loto și au pierdut tot. Dar când tu faci chestia asta gradual și câștigi constant venituri din ce în ce mai mari, știi și cum să îi câștigi, și cum să îi cheltui și cum să îi investești.

Despre 5GANG și SOS:

Vitalie Cojocari: Legat de mesajele de pe tricouri, ce este SOS?

Selly: Este un slang americănesc. Sosul e condimentul care dă gust la mâncare. Tu ca om dacă ai sos, ai chestia aia a ta, hazul tău, atitudinea aia care dă gustul în ceea ce faci.

Noi nu facem neapărat trap, ne place să definim că facem divertisment. Pentru că noi așa o vedem. Nu ne impunem bariere, ”vreau ca piesa asta să fie trap”. Este un fel de trap-pop.

Vitalie Cojocari: Versurile următoare, pe care le cânți: ”Sos în cantități industriale/ Boss, femeia ta îmi dă târcoale/ Tos, aduc zahăr clubul sare/ Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare”. Cui se adresează? Ce a vrut să spună eul liric?

Selly: În toată această muzică și trenduri pe care le vezi în SUA și România, este această chestie pe care ai văzut-o în muzica hip-hop, această șmecherie. Mesajul central este ”eu sunt mai șmecher decât tine”. Acest show off, această afirmare în trap și noi cumva asta facem. Sunt convins că pentru oamenii care se uită pare un mesaj gol, lipsit de conținut, egoist, dar divertismentul nu e făcut ca să educe, trebuie să te distreze. E o piesă de club.

Vitalie Cojocari: Cine inventează versurile și cât de mult te inspiri din realitate?

Selly: Eu. Destul de mult mă inspir. Iei ceva ce s-a întâmplat în realitate și îl duci la superlativ. Rapperii americani vorbesc despre faptul că vând droguri, evident că niciunul din ei nu mai vândă droguri, ar fi stupid, fac bani destui.

Vitalie Cojocari: Versul ”femeia ta îmi dă târcoale” - cât de real e?

Selly: Are și o bază în realitate, îți dai seama. O să dai și la un moment dat de niște fete care, după ce ai succes, o să te caute pentru succesul tău. Și ironizez asta.

Despre incidentul cu frații Gogan:

Vitalie Cojocari: Care a fost scandalul cu frații Gogan?

Selly: A existat, dar scandal e mult spus, mi se pare că a fost un fel de dezbatere pe ceva ce ar fi trebuit dezbătut. Mi se pare că a fost o dezbatere interesantă.

Vitalie Cojocari: E adevărat că unul dintre frați a fost bătut?

Selly: Nu mă întreba pe mine, asta am citit într-un ziar. Nu l-am bătut eu. La drama cu Răzvan și Andra Gogan s-au uitat milioane de oameni. Evident că din milioanele alea o să se găseasca un cretin care, dacă te prinde pe stradă, o să îți facă ceva. Nu susțin așa ceva. Dacă ai făcut asta că ești fanul meu, nu te mai considera fanul meu.

Despre promovarea pe internet:

Vitalie Cojocari: Ai dat bani unui vlogger să te promoveze. Au ajutat banii ăia?

Selly: Da, evident. Am dat 70 de lei Biancăi Adam, care atunci avea 100.000 de abonați, o sumă foarte mică pentru ochii pe mine care i-a adus. Promovările nu îți aduc fani, aduc niște oameni atenți la ce faci, 5 secunde, iar dacă le atragi atenția atunci poate o să devină fani.

Stătusem 9 luni, făcusem vlogguri constant și aveam 200 de abonați. După promovare a venit un mic boom și am ajuns la 2.000.

Vitalie Cojocari: Ai primit bani de la un vlogger pentru promovare:

Selly: Da. Acum nu mai fac promovare. Era această micro-economie între vloggeri. Cred că luam vreo 10 euro pe promovare, era foarte puțin.

Vitalie Cojocari: Vloggerul Ilie a făcut challenge-ul ăla care cumva a pus amprenta pe toți vloggerii, cu linsul cactusului. Cum ți se pare challenge-ul, ce amprentă a avut asupra vloggerilor?

Selly: E o greșeală foarte mare să bagi totul în aceeași categorie. Vloggerii, fiecare discută despre ce vrea, face ce vrea. Alegerile lui Ilie și trăiește cu ele. A pus cumva oarecum o ștampilă oarecum negativă, dar asta din cauza oamenilor care au băgat totul în aceeași oală.

Despre conflictul tineri-adulți:

Vitalie Cojocari: Ce le răspunzi celor care se întreabă ”cine o să ne plătească pensia? Uite ce fac copiii, adolescenții”.

Selly: Păi eu. Cum adică? Faptul că sunt mai mulți tineri care fac bani făcând ce le place e rău? Plătesc impozite la stat multe rău. Nu înțeleg îngrijorarea adulților pentru generația care vine.

Având internet și posibilitatea de a comunica și de a schimba idei cu oricine, SUA, Canada, ne oferă un avantaj foarte mare și automat o să facă niște lucruri bune care se vor întâmpla. Tinerii au acum acces la niște joburi care înainte nici nu existau, editor video, designer web, joburi la care excelează și pot face bani de la vârste foarte fragede.

Vitalie Cojocari: Ai pleca din România în acest moment?

Selly: Nu. De la 11 ani am început să dezvolt vloggingul. Având această bază în România, nu văd un motiv să plec.

Vitalie Cojocari: Ce îți place și ce nu la România?

Selly: Nu îmi plac oamenii care sunt, mulți dintre ei, prea în urmă. Avem o problemă gravă cu educația. Noi suntem în studio la București, dar dacă te duci la Gara de Nord și prin niște sate si vezi cum arată România reală, te sperii.

De asta am o mare speranță în internet. Internetul începe să penetreze tot mai multe zone. Și mă gândesc, dacă tu ești un copil care s-a născut într-un mediu defavorizat, și aia e toată lumea ta, internetul îți oferă o portiță către altceva. Îți arată că e și altceva decât vezi tu în satul ăla.

Vitalie Cojocari: Ce îți place?

Selly: Îmi place orașul București, îmi dă o stare bună. Mi se pare un oraș foarte frumos.

Despre protestele din România:

Vitalie Cojocari: Ai ieșit la proteste?

Selly: Acum 2 ani, legat de schimbarea Legilor Justiției, când au fost foarte mulți oameni.

Vitalie Cojocari: Ai înțeles de ce protestează lumea?

Selly: Dacă am ieșit la protest... Pe scurt, se încerca schimbarea Legilor Justiției și impunerea unui plafon pentru pedepsirea abuzurilor. Știm cu toții, se încerca scăparea unora din pușcării.

Vitalie Cojocari: De ce simți nevoia să te implici și pe partea civică?

Selly: Nu voi spune niciodată ”nu votați cu ăștia”, consider că nu e treaba mea, dar mi se pare normal ca atunci când e clar că se săvârșește un abuz să te implici, pentru că te afectează în mod direct.

Despre educația din România:

Vitalie Cojocari: De ce nu se implică tinerii?

Selly: Ei trebuie să înțeleagă toate astea. Școala nu te învață acest real life knowledge, nu te învață ce e o Ordonanță de Urgență, nu te învață toate cuvintele pe care le auzi la televizor. E normal ca tinerii să fie deconectați de spațiul socio-politic pentru că ei nu au experiență.

Școala te pregătește pentru trecut, nu pentru viitor. Nu îți oferă cunoștința de astăzi, actualitatea. Eu vreau să ies din școală și vreau să știu cum funcționează instituțiile statului în România, cum îmi înființez o afacere, real life knowledge.

Despre hate-ul de pe internet:

Pe mine nu mă afectează când mă înjură cineva, e o chestie de cum te naști. Am obrazul foarte gros. Am primit și amenințări cu moartea, pe YouTube. A fost un pic mai îngrijoratăr decât o înjurătură, sunt tot felul de nebuni pe lumea asta.

Despre vot și politică:

Vitalie Cojocari: Te duci la vot?

Selly: 100%.

Vitalie Cojocari: Ce crezi despre politicienii din ziua de azi.

Selly: Politica e o meserie foarte interesantă. Eu nu cochetez cu ea, nu mă văd în politică. Mi se pare cea mai rea cale, după ce ești o persoană publică să mergi în politică. Mie îmi place să fac divertisment.

Cum mi se par politicienii? Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Aceeași ciorbă reîncălzită. Nu toți politicienii sunt aceeași ciorbă, sunt N tabere, oameni care fac chestii mișto, sunt mulți oameni care fac chestii nașpa. Fiecare cu preferințele lui și cu modul lui de judecată.

Eu tot ce pot să recomand și sper ca lumea să facă e să se informeze, din surse echilibrate. Votul neinformat nu e democrație, e haos. Să nu mergi la vot e o prostie.

Politica, fie că vrem sau nu, ne afectează, dar ne afectează pe termen lung și nu vezi asta zi de zi, dar vezi în 10 ani.