CTP, după vot: L-a imitat pe Liviu Dragnea în timp ce rostește o ”frază istorică”. VIDEO

Cristian Tudor Popescu a comentat la ProTV cu prezentatorul Cristian Leonte rezultatele alegerilor europarlamentare.

Cristian Leonte: Cine ar putea forța PSD să plece de la guvernare și cum?

CTP: Problemele acum le va avea domnul Dragnea, dar nu mai interesează că e Dragnea sau nu șeful PSD. Ce interesează acum este guvernul şi este posibilă în actuala conjunctură o nouă înțelegere în Parlament în urma căreia să pice acest guvern.

Cristian Leonte: Ce va face PSD acum?

CTP: Evident va încerca să păstreze guvernarea, indiferent de cât va mai rămâne Dragnea în fruntarea partidului. Însă este foarte greu să mai facă acest lucru deoarece cine se asociază cu acest guvern, PSD-ALDE-Dăncilă, ştie că va pierde în vederea alegerilor viitoare. Şi nu-şi poate permite asta. Aş vrea să spun ceva. Românii au dovedit cel puţin două lucruri acum. Mai întâi că sunt deștepți, dar nu ca în inmnul național, ci deştepţi, adică inteligenţi. Au avut o formidabilă rezistență la prostirea în faţă. Gândiţi-vă ce ni s-a aruncat în cap de către PSD-ALDE, în frunte cu domnul Dragnea. Ce bazaconii, ce baliverne, am putut să auzim în aceşti doi ani şi jumătate, ce-am putut să auzim în ultimele luni?! Am fost reduşi la stadiul de maimuţe antropoide de aceşti oameni. Au crezut că îi pot prosti în faţă pe români. Ni s-au băgat banane prin gard. Asta au făcut aceşti domni din coaliţia de guvernare.Va mai dăm 100 de lei ca nea Nicu. Ei au crezut că aşa au rezolvat problema. Au crezut că românii nu au suflet, nu au creier. Aşa le-au vorbit, au crezut că e suficient să fie mituiţi şi prostiţi. Iată că ...să ştiţi că rar mi se întâmplă să am sentimentul din seara asta. Sunt uşor fericit. Sunt şi eu rar fericit că sunt român.

Cristian Leonte: Ați văzut un pas înapoi sau ați văzut că se mută totul în CEx sau că negocierile sunt deschise, ați văzut un lider înfrânt, unul victorios? Ce ați văzut?

CTP: Am văzut încă o râgâială din vremea ceaușismului, adică atunci când vezi că ceea ce ai susținut, prin toate mijloacele cât ai putut de ticăloase, pică, așa se întâmpla la şedinţe, la partid sus. Când respectivul vedea că se schimbă orientarea, începea să susţină contrariul ca şi cum nici usturoi n-a mâncat, nici gura...

Cristian Leonte: Vorbiţi de referendum?

CTP: Da, istorică fraza domnului Dragnea: ”Am susţinut întotdeauna temele de la referendum”. Aşa se făcea la partid înainte. Încă o râgâială ceauşistă. Apoi ar fi fost un ultim gest, mai avea o şansă, domnul Dragnea să nu fie laș, să-şi dea demisia. Atât să spună: Rezultatul ăsta arată clar că eu trebuie să-mi dau demisia.

Cristian Leonte: Va merge în faţa colegilor, în Cex.

CTP: În faţa colegilor? El trebuie să răspundă în fața poporului român, nu în fata colegilor lui. Asta n-a priceput. Răspund în Cex. Nu, domnule! Răspunzi în fața românilor pentru că i-ai guvernat. Nu i-a guvernat pe Oprișan şi Dăncilă.V-aş ruga stimaţi telespectatori în legătură cu acest personaj pe care l-am văzut adineauri să meditaţi la zicerea să. Singura care va rămâne: nu vreau să ies ca prostul din funcţie şi din viaţă. Hotărâţi dumneavoastră acum cum a ieşit domnul Liviu Nicolae Dragnea astă seară!

