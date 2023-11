„Orașul Pierdut” din adâncul Atlanticului. Nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut vreodată pe Pământ | VIDEO

Aproape de vârful unui munte subacvatic în apropiere de creasta Mid-Atlantic Ridge, este locul de unde iese câmpul hidrotermal denumit Lost City (Orașul Pierdut - n.trad.). Turnuri zimțate, înalte chiar și de 60 de metri, care se zăresc într-o lumină albastră fantomatică, spun o poveste despre descoperire, rezistență, dar și de amenințări iminente.

Descoperit în anul 2000, câmpul hidrotermal „Orașul Pierdut” se află la peste 700 de metri adâncime în Oceanul Atlantic.

This is the Lost City, a towering ecosystem in the middle of the North Atlantic. It’s completely unique, with life found nowhere else on Earth. And if someone wanted to destroy it? There’s nothing you could do about it. No laws. No consequences. Welcome to the High Seas... pic.twitter.com/mdG5wOsr5h