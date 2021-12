VIDEO A fost inventat ecranul TV care îți permite să simți aromele alimentelor pe care le afișează

Ecranul se numește „Tase the TV (TTTV)” și conține 10 recipiente de arome care sunt pulverizate în diferite combinații pe o folie de plastic ce este stratificată pe un televizor cu ecran plat, în încercarea de a recrea gustul unui aliment.

A Japanese professor has created a TV that can be tasted. This prototype lickable screen can imitate food flavors https://t.co/JWVhiTRtHt ???? pic.twitter.com/5GxiDd0lYu