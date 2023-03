Un echipaj de patru persoane aflat la bordul unei capsule SpaceX s-a întors pe Terra | VIDEO

Capsula a amerizat în largul coastelor Golfului Floridei. Echipajul a revenit pe Pământ după o misiune ştiinţifică de cinci luni pe Staţia Spaţială Internaţională, scrie Reuters.

Capsula SpaceX, botezată Endurance, s-a paraşutat în apele din largul coastei la Tampa la puţin timp după ora 9 P.M. EST (0200 GMT), având la bord doi astronauţi NASA, un astronaut japonez şi un cosmonaut rus.

Splashdown!#Crew5 is back on Earth, completing a science mission of nearly six months on the @Space_Station. Their @SpaceX Dragon Endurance spacecraft touched down at 9:02pm ET (0202 UTC March 12) near Tampa off the coast of Florida. pic.twitter.com/nLMC0hbKY4