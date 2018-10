Un astronaut de pe ISS a înregistrat o melodie în timp ce era în spaţiu

Un astronaut american a găsit timp să înregistreze o melodie şi un videoclip în cele câteva luni cât a stat pe Staţia Spaţială Internaţională.

Și ambele au fost lansate de curând. Melodia se numeşte "All around the world", adică "Peste tot în jurul lumii", şi a fost scrisă de un prieten muzician al astronautului.

Melodia reflectă experienţa lui Drew Feustel, subliniind sentimentul frăţesc dintre astronauţi, spre deosebire de conflictele de la sol.

Misiunea astronautului pe stația spațială se încheie marţi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!