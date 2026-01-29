Oamenii de știință au privit mai adânc ca niciodată în ”Ochiul lui Dumnezeu”. Indicii despre originile vieții

O nouă imagine spectaculoasă a Nebuloasei Helix, surprinsă de Telescopul Spațial James Webb (JWST), dezvăluie chinurile morții unei stele însorite - și poate un prevestitor al destinului propriului nostru sistem solar.

Nebuloasa Helix, numită și „Ochiul lui Dumnezeu” sau „Ochiul lui Sauron”, este una dintre cele mai apropiate, mai colorate și mai studiate nebuloase planetare din spațiu, scrie Oive Science.

Peisajul stelar binecunoscut din apropierea Pământului a fost destinat tratamentului în infraroșu apropiat al JWST, care dezvăluie structuri cosmice doar sugerate de alte telescoape spațiale.

O nebuloasă planetară este denumirea ușor confuză pentru un nor de gaz (în principal hidrogen și heliu) și praf cosmic fin ejectat de o stea muribundă, asemănătoare soarelui, pe măsură ce își leapădă straturile exterioare, potrivit NASA.

Acea stea, o pitică albă densă și fierbinte din centrul norului, ionizează gazul din jur, făcându-l să strălucească în culori vibrante - în acest caz, într-o structură asemănătoare elicoidei (sau tirbușonului), așa cum se vede din sistemul solar. Aceste nebuloase luminoase, adesea circulare, semănau cu planetele atunci când erau privite prin telescoapele timpurii, ceea ce le-a adus acest titlu.



