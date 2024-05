Descoperire șocantă: Microplastice prezente în testiculele umane. Cercetătorii trag un semnal de alarmă

Oamenii de știință au testat 23 de testicule umane, precum și 47 de testicule de la câini de companie. Ei au găsit poluare cu microplastic în fiecare probă, scrie The Guardian.

Studiul demonstrează o corelație, dar sunt necesare cercetări suplimentare pentru a demonstra că microplasticele cauzează scăderea numărului de spermatozoizi.

Numărul de spermatozoizi la bărbați este în scădere de zeci de ani, poluarea chimică, cum ar fi pesticidele, fiind asociată cu acest lucru de multe studii.

Microplasticele au fost descoperite recent și în sângele uman, placente și laptele matern, indicând o contaminare pe scară largă a corpului oamenilor.

Impactul asupra sănătății este încă necunoscut, dar s-a demonstrat că microplasticele provoacă daune celulelor umane în laborator.

Cantități uriașe de deșeuri de plastic sunt aruncate în mediu, iar microplasticele au poluat întreaga planetă, de la vârful Muntelui Everest până la cele mai adânci oceane.

Se știe că oamenii consumă particulele minuscule prin alimente și apă , precum și prin aer.

Particulele se pot depune în țesut și pot provoca inflamații, așa cum o fac particulele de poluare a aerului, sau substanțele chimice din materiale plastice.

În martie, medicii au avertizat cu privire la efectele care pot pune viața în pericol după ce au descoperit un risc substanțial crescut de accident vascular cerebral, atac de cord și deces mai devreme la persoanele ale căror vase de sânge erau contaminate cu materiale plastice microscopice.

„La început, mă îndoiam că microplasticele ar putea pătrunde în sistemul reproducător”, a spus profesorul Xiaozhong Yu, de la Universitatea New Mexico din SUA.

„Când am primit prima dată rezultatele pentru câini, am fost surprins. Am fost și mai surprins când am primit rezultatele pentru oameni.”

Testiculele analizate au fost obținute în urma autopsiei în 2016, bărbații având vârste cuprinse între 16 și 88 de ani când au murit.

„Impactul asupra tinerei generații ar putea fi mai îngrijorător” acum că există mai mult plastic ca niciodată în mediu, a spus Yu.

Studiul, publicat în revista Toxicological Sciences , a implicat dizolvarea probelor de țesut și apoi analizarea plasticului rămas. Testiculele câinilor au fost obținute din cabinete veterinare care au efectuat operații de sterilizare.

