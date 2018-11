NASA a publicat imagini cu un iceberg imens. Are o suprafață de 3 ori mai mare decât Manhattan. VIDEO

Este pentru prima dată când au fost dezvăluite imagini cu această întindere masivă de gheață, despre care agenția spune că s-a rupt din Ghețarul Pine Island la sfârșitul lunii octombrie și a fost mai întâi observat din satelit.

Institutul Național al Ghețarilor din SUA estimează că iceberg-ul, numit B-46, are o dimensiune de aproximativ 140 de kilometri, aproape de 3 ori mai mare decât suprafața Manhattan-ului, scrie The Independent.

Cu toate acestea, imaginile prin satelit au arătat că, la prima observație, au început deja să se descompună în bucăți mai mici.

Descoperirea iceberg-ului vine la scurt timp dupa ce NASA a lansat imagini cu două "iceberguri tabulare" - cele cu forme complet dreptunghiulare și margini netede.

Last week, Antarctica’s Pine Island Glacier calved a massive iceberg, B-46, into the Amundsen Sea. https://t.co/NZlNvh6bI2 pic.twitter.com/p8slkJBFC1