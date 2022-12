Ce înseamnă obținerea fuziunii nucleare. Omenirea ar putea avea ”Soarele într-o sticlă”: energie curată, nelimitată

Ar mai putea însa dura ani ori chiar decenii până când această izbândă științifică, demnă de cărțile de istorie, va deveni viabilă din punct de vedere comercial.

Dr. Michio Kaku, Professor of Theoretical Physics, City University of New York: ”Sfântul Graal al cercetării din domeniul energiei este să pună Soarele într-o sticlă, și cam asta au reușit în California”.

Experimentul de fuziune nucleară, realizat săptămâna trecută într-un laborator din California, a reprodus „anumite condiții care se găsesc doar în stele și în Soare”. O instalație de mărimea unui stadion sportiv și echipată cu 192 de lasere a produs mai multă energie din fuziune decât energia laserelor folosită pentru a provoca reacţia.

Jennifer Granholm, Secretary of Energy: ”Această piatră de hotar ne duce mai aproape de posibilitatea energiei cu zero emisii de carbon. O putem folosi pentru a produce electricitate, combustibili pentru transport, industria grea”.

Proiectul american a generat peste 50% mai multă energie decât cea consumată

Oamenii de știință din întreaga lume studiază fuziunea nucleară de zeci de ani, în speranța de a o recrea ca o nouă sursă care să furnizeze energie nelimitată, fără emisii de carbon și fără deșeurile nucleare de la reactoarele actuale.

În prezent, centralele nucleare folosesc fisiunea, care funcţionează prin scindarea nucleului unui atom greu, eliberând energie. Fuziunea nucleară, dimpotrivă, determină fuziunea a două nuclee uşoare, pentru a forma unul mai greu. Această reacţie este cea care alimentează stelele, între care Soarele nostru.

Carolyn Kuranz, University of Michigan: ”Fuziunea este ce se întâmplă dintotdeauna în jurul nostru, poate nu pe Terra, dar căldura, lumina și energia primite de la Soare sunt produse printr-o reacție de fuziune”.

Proiectul american a generat cu peste 50% mai multă energie decât cea consumată. Rezultatul ar ajunge însă doar pentru a fierbe câțiva litri de apă. Nu pare mult, dar este un moment revoluționar pentru că e prima oară când vorbim de un câștig net.

Carolyn Kuranz, University of Michigan: ”Chiar și o unitate peste ce ai consumat este o realizare. Acum, fireste, întrebarea este cum facem să obținem de 10, de 100 de ori mai multă energie?”.

Trebuie găsite acum soluții pentru a recolta energia produsă prin fuziune

Oamenii de știință și experții trebuie nu doar să descopere cum pot produce energie la o scară mult mai mare, ci și cum să scadă costul fuziunii nucleare, astfel încât să poată fi utilizată în scopuri comerciale.

Apoi, ar trebui găsite soluții pentru a recolta energia produsă prin fuziune și să o transfere în rețeaua electrică sub formă de electricitate.

Bill Weir, CNN Chief Climate Correspondent: ”Circula o glumă printre fizicieni: fuziunea e doar la un deceniu distanță și așa va rămâne”.

Jeremy Chittenden, Imperial College London: ”Ca să transformăm asta dintr-o demonstrație științifică într-o sursă de energie, avem multe greutăți tehnologice de biruit. Dar această reușită ne permite să fim optimiști că fuziunea ar putea deveni sursa ideală de energie, obiectiv pentru care se lucrează de 70 de ani”.

