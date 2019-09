Ce au descoperit astronomii în Univers: „Este atât de misterioasă, dar și de fascinantă”

Potrivit cercetătorilor, aceasta ar fi o stea neutronică, care este compusă din rămășițele unei supernove. Este de două ori mai mare decât Soarele și are greutatea de 700.000 de ori mai mare decât a Pământului, informează Mirror.

Aceste corpuri se formează când stele gigant se lovesc de alte corpuri și provoacă o explozie masivă.



„Este cea mai mare stea neutronică care a fost descoperită până în prezent, aproape prea mare pentru a exista”, au precizat oamenii de știință.

Steaua a fost detectată la o distanță de aproape 4.600 de ani lumină de Pământ.

