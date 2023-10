„Vreau să joc cu tine.” Fiul lui Ronaldo calcă pe urmele tatălui său. Va evolua la echipa under 15 a clubului Al-Nassr

“Al-Nassr a decis ca Ronaldo Jr să înceapă să se antreneze cu echipa U-15, deşi are 13 ani.

El va începe să se antreneze cu echipa în acestă săptămână şi va purta numărul 7”, notează Romano pe X.

???????????? Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!

The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.

He will wear number 7.

Cristiano once said: "My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!".