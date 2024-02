„O veste minunată”. Stadion de lux într-un mare oraș din România. Valoarea construcției se ridică la 115 milioane de lei

Lucrările la arena care va avea peste 10.000 de locuri costă 115 milioane de lei, bani din bugetul local.

Stadionul, pentru care planurile au fost făcute încă din vremea fostei administraţii, se va numi ”Arena Eroii Timişoarei”.

Acesta va ocupa o suprafaţă de peste 9.000 mp şi va avea 10.101 locuri pentru spectatori. Lângă arenă va fi amenajat şi un parc cu loc de joacă, precum şi o parcare cu peste 450 locuri, care va putea fi folosită şi de locuitorii din zonă, potrivit News.ro.

”O veste minunată: Stadionul Lego are autorizaţie! De astăzi, proiectul Stadionului Lego, încă îl numesc aşa deoarece e cunoscut obiectivul sub această denumire, dar în viitor denumirea va fi de „Eroii Timişoarei”, putem spune că este autorizat pentru a fi construit! Autorizaţia este semnată şi urmează să facem procedurile pentru a da ordinul de începere a lucrărilor. Am pornit la drum în administraţie cu gândul că, atât timp cât voi fi în Primărie, voi face totul pentru a lăsă ceva în urmă, ceva ce, deocamdată, lipseşte unei Timişoare moderne. Mulţi au promis, dar eu m-am zbătut să se şi întâmple. Din prima zi am spus că voi lua proiectul stadionului „lego” în mâini şi îl voi duce la final! Nu a fost uşor să conving pe toată lumea despre necesitatea lui, despre obligaţia noastră de a construi infrastructură sportivă şi nu numai. Acest stadion va fi dedicat Timişoarei, tineretului, sportului”, a anunţat, vineri, viceprimarul Cosmin Tabără pe Facebook.

Stadionul, construit din bani de la bugetul local

Viceprimarul a ţinut să mulţumească fostului primar, Nicolae Robu de la care a preluat studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv.

”Surprins, am constatat că aproape nimeni nu credea în el, dar, încetul cu încetul, am reuşit să îi conving şi pe cei mai sceptici. Mi s-a spus de multe ori: «nu se poate face», «renunţă la proiect», «este irealizabil». Nu există «nu se poate» atunci cănd iţi doreşti ceva! Şi, trebuie să recunosc, se cuvine să mulţumesc celor de la care am preluat Studiul de Fezabilitate al stadionului de la vechea administraţie PNL, adică fostul primar Nicolae Robu”, a mai scris viceprimarul Cosmin Tabără.â

Noua construcţie va avea fundaţia din beton şi structura metalică şi va fi de categoria 4, în conformitate cu cerinţele UEFA şi IFAB (Internaţional Football Association Board). Pentru acoperirea stadionului vor fi folosite membrane tensionate – structuri uşoare din materiale compozite, pentru a obţine o iluminare naturală.

Viitorul stadion va putea găzdui atât competiţii oficiale de fotbal, cât şi antrenamentele echipelor din centrele de copii şi juniori. De asemenea, acesta va putea fi o locaţie optimă pentru evenimente şi concerte mari, atunci când nu sunt organizate competiţii sportive.

Din momentul în care Primăria Timişoara va da ordinul de începere a lucrărilor, stadionul ar trebui să fie gata în 2 ani şi 3 luni. Costă 115 milioane lei, bani de la bugetul local.

