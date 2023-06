Grandiosul stadion „Camp Nou” va fi remodelat. FC Barcelona își va disputa meciurile de acasă pe altă arenă | VIDEO

Barcelona părăsește emblematica „Camp Nou” pentru prima dată din 1957, în timp ce încep lucrările de renovare vor începe în curând

La scurt timp după ce a câștigat titlul de campioană în La Liga, pentru prima dată din 2019, FC Barcelona a învins Mallorca cu 3-0 în ultimul meci care se va juca pe "vechea" Nou Camp. Clubul nu va mai trebui să joace un alt meci competitiv pe acest teren până în sezonul 2024/25.

În ciuda faptului că se mândrește deja cu cel mai mare stadion din Europa, cu o capacitate actuală de aproximativ 99.000 de locuri, Barcelona este încrezătoare că noua înfățișare va face din al său "cel mai bun teren din lume". Costul procesului de renovare va depăși suma de 1,5 miliarde de euro.

Noul look al arenei „Camp Nou” va avea un exterior consolidat și panouri de acoperiș care vor acoperi marea majoritate a locurilor. La fel ca la „Allianz Arena” din Munchen, deasupra terenului va fi lăsată o gaură goală pentru a oferi protecție împotriva intemperiilor, lăsând în același timp o anumită expunere pentru climatul mai însorit.

???? How the Camp Nou will be renovated

pic.twitter.com/sitV2mkkLh