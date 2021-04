VIDEO. Un bărbat a intrat dezbrăcat pe teren la meciul Granada - Manchester United, din sferturile Europa League

Incidentul a avut loc în minutul 6. Bărbatul, care era dezbrăcat complet, a pătruns pe gazon şi l-a traversat alergând.

Intrusul a fost escortat în afara terenului de poliţişti. Jocul a fost întrerupt aproximativ un minut.

A naked man just ran across the pitch and rolled around during the Europa League fixture between Granada and Manchester United.He is massive ????????pic.twitter.com/0JFk2glK0b