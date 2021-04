Moment controversat după meciul City-Dortmund. Octavian Şovre a fost surprins în timp ce îi cerea un autograf lui Haaland

Meciul a fost condus de o brigadă de români, cu Ovidiu Haţegan la centru.

Centralul român a luat câteva decizii controversate, care i-au înfuriat pe germani. Mai întâi a acordat un penalty împotriva lor, dar s-a răzgândit ulterior după ce a consultat VAR-ul.

Un alt moment controversat s-a petrecut la finalul partidei, când arbitrul asistent Octavian Şovre i-a cerut un autograf atacantului Borussiei, Erling Haaland.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W