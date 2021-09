VIDEO. Messi, la un pas de o accidentare gravă. Intrare „criminală” asupra argentinianului

În minutul 29 al partidei, venezueleanul Luis Martinez a avut o „intrare criminală” asupra lui Messi, așa cum a descris faza presa din Argentina. Martinez a pus talpa pe tibia lui Messi, iar atacantul lui PSG s-a prăbușit pe gazon.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.

A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP