Vicepreședintele Surinamului a debutat oficial în fotbal la 60 de ani. Este urmărit de Interpol și are 50 de copii

Pentru Inter Moengotapoe (Surinam) a debutat, la 60 de ani, vicepreședintele Surinamului, Ronnie Brunswijk, fiind și cel mai în vârstă jucător al competiției.

Sunt patron, fac ce vreau. E deviza vicepreședintelui din Surinam, om căutat de Interpol, care a oferit poate unul dintre cele mai suprarealiste momente ale săptămânii.

Ronnie Brunswijk pe numele său, bărbatul are 60 de ani și 50 de copii. A ajuns vicepreședinte în Surinam, o fostă colonie olandeză, chiar dacă e pe lista celor mai căutați oameni din lume. Interpolul vrea să pună mâna pe el pentru că BrunsVik ar avea legături cu traficul de droguri.

Puțin i-a păsat lui de Interpol noaptea trecută. A decis să se legitimeze la echipa de fotbal pe care o patronează și să debuteze oficial. Și nu oricum, ci într-o competiție internațională.

A purtat și banderola de căpitan, semn că el e șeful suprem. N-a reușit totuși prea multe pe teren, iar echipa lui a pierdut cu 0 la 5. Vicepreședintele Surinamului a fost soldat de gherilă, a dat o lovitură de stat și mai este acuzat că a spart o bancă. Ulterior a reusit să devină și proprietarul unei mine de aur.

